Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok égető gondját megoldaná a határvédelemnek, de nagy kérdés, megéri-e a beruházás. A migrációs trendek ugyanis a határsértések csökkenését jelzik.","shortLead":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok...","id":"20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4cdff0-0dfd-4990-913f-c5e8ac9592a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:50","title":"Robotzsaruk masíroznak majd a déli határon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5197d4-dbe7-4610-8543-5a6311106816","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:07","title":"\"Necces Tarlós leváltása\" - videónk Karácsony kampánynyitójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai mutációt, amely végtagokat érintő izomsorvadást okoz. Évekkel ezelőtt fedezték fel egy Spanyolországban élő család tagjainál.

","shortLead":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai...","id":"20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f2d3e2-081a-49c7-957f-212ea00fd0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:40","title":"Újabb HIV-fertőzés ellen védő génmutációt azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház igazgatója ellen egy színésznő tett bejelentést, Oberfrank Pál hamis vád miatt perel. ","id":"20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853c9d97-b871-4430-8632-d78437d035c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Nyomoz_a_rendorseg_Oberfrank_Pal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:25","title":"Személyi szabadság megsértése miatt nyomoznak Oberfrank Pál ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","shortLead":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","id":"20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2484b-1930-4550-adb3-0a8ad67bfcf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:58","title":"Kedden úgy lesz vége a hőségnek, mintha elvágták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat a klub. Már ahhoz is furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne kerüljön veszélybe az indulás, de most hátradőlhetnek.","shortLead":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat...","id":"20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4fa4f-b5ef-4c87-87fe-8c4d7a880722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:30","title":"Honnan lett pénze a Ferencvárosnak az Európa Ligára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]