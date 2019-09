Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","shortLead":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","id":"20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3478e3c-d37d-4e01-b72f-4929519d065f","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:08","title":"Trump haladékot ad a kereskedelmi háborúra, mert nemzeti ünnep lesz Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","shortLead":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","id":"20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827fdc34-0a2f-4bcb-a7d9-fe19ef89d18b","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:50","title":"Elhunyt Daniel Johnston, a kívülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz milliárd forint elköltésén megy a vita, nem mindegy ugyanis, melyik HÉV-et fejlesztenék, és mivé. Az infrastruktúra felfejlesztésére még, úgy tűnik, lesz is pénz, annál nagyobb kérdés, hogy miből cserélnék le a 98 HÉV-szerelvényt.","shortLead":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz...","id":"20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff9b3e-d728-4c82-a089-ce2d8e014ed9","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:10","title":"5-ös metró vagy elővárosi vasút? – Most dől el, mi lesz a HÉV-ekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","shortLead":"Tarlós a legkülönfélébb mondatokkal reagált arra az eldöntendő kérdésre, hogy kiáll-e vitázni Karácsony Gergellyel. ","id":"20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed82174-4421-4abe-ae03-59878413df1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kerdore_vontak_Tarlost_Karacsony_aktivistai_mindenrol_beszelt_csak_a_vitarol_nem","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:40","title":"Tarlós Karácsony emberének: \"Miért ilyen paraszt, hogy belevág a mondatomba?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vihognak, drámáznak, és úgy általában nagyon szórakoztatók a modellek. ","shortLead":"Vihognak, drámáznak, és úgy általában nagyon szórakoztatók a modellek. ","id":"20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5b9990-5505-41fe-86de-09bd7cfb0fa2","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Parádés a mezőny az év legviccesebb állatos természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akciótervet hirdettek a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra szorításának támogatására.","shortLead":"Akciótervet hirdettek a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra szorításának támogatására.","id":"20190912_A_Nestle_belehuz_a_klimavedelembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27efe58-021f-46d7-94d9-0032036f5d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_A_Nestle_belehuz_a_klimavedelembe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:30","title":"A Nestlé belehúz a klímavédelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]