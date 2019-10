Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","shortLead":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","id":"20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf594c4-11fa-46ba-a06f-53d93a762db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","timestamp":"2019. október. 05. 19:03","title":"Milliárdokkal támogatja a kormány Király Gábor egyesületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén. A szavakat minden túlzás nélkül, szó szerint nem találni.","shortLead":"Vagy Mark Zuckerberg mérnökei vagy Borkai Zsolt közösségi oldalának kezelői nem pihenhetnek nyugodtan ezen a hétvégén...","id":"20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a84be07-6d5d-4509-a6ab-96883b3418dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_borkai_zsolt_jacht_hajo_foto_facebook_oldal_hozzaszolas","timestamp":"2019. október. 05. 15:38","title":"Nem találjuk a szavakat: különös dolgok történnek Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő Pasterze-glecser előterében. A tó mérete 2010 óta meghatszorozódott és 30 hektárosra növekedett – közölte a Grazi Egyetem. Az intézmény kutatói felmérik a tó mélységét és a Pasterze benne elolvadt jegét.","shortLead":"A klímaváltozás hatására olvadásnak indult gleccserek nyomában tavak keletkeznek, mint például az Ausztriában lévő...","id":"20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed62947e-4fb0-46ae-8358-66c9636881b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671fe0dd-03d2-4cfa-b3f3-9023b4f0ea21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_pasterze_gleccser_jeg_felmerese_alpine_landschaftsdynamik","timestamp":"2019. október. 05. 15:03","title":"4200 ponton mértek rá radarral egy osztrák tóra, hogy megfejtsék a rejtett jég változásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","shortLead":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","id":"20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d39b39e-4918-4c91-98bd-808512516821","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","timestamp":"2019. október. 04. 15:45","title":"Európa kiakadt, az USA nem örül, Kína pedig dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","shortLead":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","id":"20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9408cf6-d855-43f1-9377-68696debfbb6","keywords":null,"link":"/elet/20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","timestamp":"2019. október. 04. 16:56","title":"Nem fogják kivágni a péceli ikonikus platánfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit tagság október 31-én esedékes megszűnésének halasztását, ha a törvényben előírt határidőig nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről.","shortLead":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit...","id":"20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444c0eb-200d-4d93-8e68-20870a9546c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","timestamp":"2019. október. 04. 16:36","title":"Johnson a Brexit halasztását kérné, ha nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373421-924b-4804-99a9-b93025c2a382","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező állítja, hogy egyet azért megpróbált megnézni közülük, de nem sikerült a végére érnie. ","shortLead":"A rendező állítja, hogy egyet azért megpróbált megnézni közülük, de nem sikerült a végére érnie. ","id":"20191004_martin_scorsese_marvel_szuperhosfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63373421-924b-4804-99a9-b93025c2a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8a451d-acb1-4031-bea8-7812aa2d6731","keywords":null,"link":"/kultura/20191004_martin_scorsese_marvel_szuperhosfilm","timestamp":"2019. október. 04. 18:37","title":"Martin Scorsese: A Marvel-filmek nem filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]