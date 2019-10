Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani a fővárosba vezető oldalon.","shortLead":"Torlódásra kell számítani a fővárosba vezető oldalon.","id":"20191008_baleset_karambol_m7_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20d3762-ca26-421b-8458-27bc651517e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_baleset_karambol_m7_autopalya","timestamp":"2019. október. 08. 07:26","title":"Öten mentek egymásba az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyírlugoson jócskán megdőlt a napi hidegrekord, amit eddig Zabar tartott.","shortLead":"Nyírlugoson jócskán megdőlt a napi hidegrekord, amit eddig Zabar tartott.","id":"20191008_Olyan_hideg_volt_az_ejjel_hogy_megdolt_a_17_eves_hidegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a61454-eff4-4fda-82f7-690aa770832e","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Olyan_hideg_volt_az_ejjel_hogy_megdolt_a_17_eves_hidegrekord","timestamp":"2019. október. 08. 10:32","title":"Olyan hideg volt az éjjel, hogy megdőlt a 17 éves hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba32d69f-457e-41ea-874b-ce7c5de9cf68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nincs igény arra, hogy országjárásban legyen, de Miskolcra azért leutazott, hogy Alakszai Zoltán mellett kampányoljon.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nincs igény arra, hogy országjárásban legyen, de Miskolcra azért leutazott, hogy Alakszai...","id":"20191008_Orban_Ha_a_miskolciak_fejleszteseket_akarnak_akkor_mukodjenek_egyutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba32d69f-457e-41ea-874b-ce7c5de9cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2617b80c-3887-42af-aa09-c429497e4639","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Orban_Ha_a_miskolciak_fejleszteseket_akarnak_akkor_mukodjenek_egyutt","timestamp":"2019. október. 08. 15:18","title":"Orbán: Ha a miskolciak fejlesztéseket akarnak, működjenek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A saját fizetését is megemeltette. ","shortLead":"A saját fizetését is megemeltette. ","id":"20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26eb8bf-5ac7-4b23-ac9b-b08e7ed7f998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_vlagyimir_putyin_allami_vezeto_oroszorszag_fizetes","timestamp":"2019. október. 07. 19:15","title":"Putyin szólt, hogy több fizetés kellene az orosz állami vezetőknek – így is lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezdődik a hisztéria?","shortLead":"Kezdődik a hisztéria?","id":"20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f044afb-e961-4f50-96a0-acc3587f5bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534d5dc0-4d5a-4a04-af09-5daa706ca50c","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Bepanikoltak_a_nezok_a_Joker_vetitesen_mikor_egy_ferfi_ijesztoen_kezdett_viselkedni","timestamp":"2019. október. 08. 12:18","title":"Bepánikoltak a nézők a Joker vetítésén, mikor egy férfi ijesztően kezdett viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","shortLead":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","id":"201940_kulonleges_fogasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e49635-0772-4a06-8f17-c7891db71a3e","keywords":null,"link":"/360/201940_kulonleges_fogasok","timestamp":"2019. október. 08. 16:05","title":"Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","shortLead":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","id":"20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88f2b1-04ce-4514-be62-8f8e7a62d7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","timestamp":"2019. október. 07. 16:15","title":"Fotó: Kisbusz vontatta a trélert, ami egy kisbuszt vontatott, ami még egy trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","id":"20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0c1a6d-602c-4255-a3ec-631cf4470956","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. október. 09. 07:34","title":"Beszakadt az út egy teherautó alatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]