Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos előnyt is mért Tarlósnak, elemzőjük egy csütörtöki rendezvényen azonban úgy fogalmazott, Karácsony most aktívabbnak tűnik, Tarlósnak és a Fidesznek mozgósítania kell. Závecz Tibor ugyanezen a rendezvényen azt mondta, bárkit érhet meglepetés a vasárnapi választáson. Egy biztos, szoros lesz a verseny Tarlós és Karácsony között.","shortLead":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos...","id":"20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b5b00-403f-42a6-841a-2a3590b2aee5","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:05","title":"Óva intették Tarlóst: hiába vezet, a Fidesz szavazói elkényelmesedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála már nem csak a Sony telefonjaira vetíthető ki a PlayStation 4-es játékok képe, a funkció az androidos eszközökre is megérkezett.","shortLead":"Egy frissítésnek hála már nem csak a Sony telefonjaira vetíthető ki a PlayStation 4-es játékok képe, a funkció...","id":"20191011_android_playstation_4_remote_play","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3524da-b075-465c-9b6b-7495ce27d122","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_android_playstation_4_remote_play","timestamp":"2019. október. 11. 16:03","title":"Már androidos telefonokra is vetíthetők a PlayStation 4-es játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","shortLead":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","id":"20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79271f-a6c6-4316-adf3-bfe19e2122de","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","timestamp":"2019. október. 10. 15:33","title":"Magyarországon vásárolt be egy amerikai gyógyszercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37524e-e48c-4173-8339-44ef68bba2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","timestamp":"2019. október. 11. 14:49","title":"Velencén is durvul a kampány: aki az épülő uszoda ellen van, a település árulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","shortLead":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","id":"20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b6100-1a89-42ff-b5e2-39b6efabd0b3","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","timestamp":"2019. október. 11. 09:28","title":"Nyolcvanöt szurkolót vettek őrizetbe Splitben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig folyamatosan ellenzékben lévő, Albin Kurti vezette baloldali tömörülés kapta a legtöbb szavazatot.","shortLead":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig...","id":"201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f6d22-90c3-4d48-8e37-c2a7aa87faf6","keywords":null,"link":"/360/201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","timestamp":"2019. október. 11. 11:01","title":"Háromszorosan börtönviselt politikusnak kell megvédenie Koszovót a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]