A választások idején megduplázódik az átkelőknél a határrendészek száma - írja a Magyar Hang. A lap iformációi szerint Beregsuránynál október 13-án: nem a hétköznapokon szokásos hat fő áll majd a strázsán, hanem tíz útlevélkezelőt, két ügyeletest, és egy forgalomirányítót helyeznek szolgálatba, 100 szálék pluszbérért cserébe.

A lap megkérdezte erről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot is, ahol azt a választ kapták, hogy „a rendőrségi szolgálatszervezés adatai nem minősülnek közérdekű adatnak, nem nyilvánosak és hogy az év minden napján a szükséges erővel és eszközökkel biztosítja a határátkelőhelyeinek folyamatos és akadálymentes működését”. Hogy miért szükséges vasárnapra ez a jelentős létszámnövelés, arra nem kaptak választ. Ahogy arra sem, hogy hogy ez így lesz-e ez a többi határátkelőnél is a keleti, ukrán-magyar határszakaszon? Utóbbi azért is lett volna fontos kérdés, mert más forrásból azt az információt kapta a lap, hogy még csak nem is a beregsurányi duplázás, hanem triplázás várható: azaz háromszor annyian felügyelik majd a forgalmat az átkelőkön.

Szabolcsi informátoraik kész tényként beszélnek róla, hogy mindez azért valósult meg, mert rengeteg ukrán-magyar kettős állampolgár van bejelentkezve a határmenti településekre. Olyan sok, hogy az már feltűnt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottságnak (TVB) is.