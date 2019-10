Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több tetemben is megtalálták a kórokozót. Hogyan került Magyarországra a kórokozó és mekkora veszélyt jelent?","shortLead":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több...","id":"20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd18d7f-6462-4b05-b858-c7bc7b78f2d1","keywords":null,"link":"/360/20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","timestamp":"2019. október. 11. 13:00","title":"Három perc alatt képbe hozzuk a sertéspestisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","shortLead":"A szíriai hadműveletek miatt egyeztetnek a Törökországgal szembeni esetleges lépésekről a jövő heti csúcstalálkozón.","id":"20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316a6b10-d805-4805-97bd-4c3912e89f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Torokorszag_elleni_szankciokrol_egyeztetnek_majd_az_EUcsucson","timestamp":"2019. október. 11. 10:34","title":"Törökország elleni szankciókról egyeztethetnek majd az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","shortLead":"Egy év alatt 16,54 euróval emelkedett a rendszeres nyugdíjfolyósítás átlagértéke Szlovákiában.","id":"20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de0233a-7052-4a5d-87a3-e85612036c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szlovak_nyugdijasok_emelest_kapnak_nem_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. október. 11. 13:45","title":"A szlovák nyugdíjasok emelést kapnak, nem rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati részére is kiterjesztené.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati...","id":"20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1d074-407c-4cc9-8d5b-527ab488719a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 11. 19:41","title":"Románia nem adja áldását az Erdélyben indítandó magyar programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi választásra, aki neves politikai család leszármazottja.","shortLead":"A lengyel jobbközép ellenzéki szövetség Malgorzata Kidawa-Blonskát nevezte meg miniszterelnök-jelöltként a vasárnapi...","id":"201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe15e4-9606-44c5-bd70-e8755c7f848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1680c70-232f-4ec4-ad6f-6c36ee61cd8d","keywords":null,"link":"/360/201941_malgorzata_kidawablonska_lengyel_kormanyfojelolt","timestamp":"2019. október. 12. 17:00","title":"A lengyel kormányfőjelölt, akinek már a dédnagyapja is miniszterelnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]