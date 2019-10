Jó hosszú sort kellett kivárnia Grezsa Istvánnak, Márki-Zay Péter ellenfelének, aki feleségével, és két fiával ment szavazni. Pár perces eltéréssel érkezett az épületbe Márki-Zay Péter is, de a szomszédos szavazókörben kellett leadnia a jelenlegi polgármesternek a szavazatát, így nem egy sorban álltak. Grezsának volt ideje a sorban állókkal szóba elegyedni, egy idős asszony azt újságolta neki, hogy felhívta őt telefonon Orbán Viktor, aki arról biztosította, hogy a polgármester jelölt kiváló ember, és a miniszterelnök jó barátja. „Mondja meg neki legközelebb, hogy hívjon vissza” – mondta a láthatóan kicsit meglepett Grezsa, az idős nő pedig elégedetten elment, nem is rejtette véka alá, hogy Grezsára szavazott. Egyébként kora délelőtt adták le a polgármester jelöltek a szavazataikat, de előtte még egyet kampányoltak a helyi piacon.

„Megtévesztő, hogy a szavazólapon a Mi Hazánk szerepel az első helyen” – mondta egy kútvölgyi asszony a vásárhelyi piacon Márki-Zay Péternek, aki még beugrott ide délelőtt. Itt kiderült az is, hogy még Sződről is hazautaztak, hogy állandó lakhelyükön szavazzanak, Márki-Zay Péter mellett. Grezsa István már reggel hét órakor kijött ide, mindketten szavazásra buzdítottak. Grezsa István többször is kiemelte korábbi fórumain, hogy akkor győzhetnek, ha sokan elmennek a voksolásra.

Hódmezővásárhelyen 36 145 választópolgár mehetne el szavazni a polgármesterjelöltekre, és tíz helyre választhatnak képviselőket, 51 szavazókörben. A piaci beszélgetések során úgy tűnt, hogy az embereket zavarja, hogy sok név szerepel a listán a tizes választókörzetben, öt jelölt közül kell választaniuk, ráadásul, mindegyik név „b” betűvel kezdődik.

Az utóbbi három választáson négy körzetben eddig sem tudott győzni a Fidesz, a mostani jelöltindításon is az látszik, hogy mindkettő polgármesterjelöltnek fontos, hogy az azonos állású képviselők legyenek többségben, az elmúlt másfél év keserű tapasztalatai miatt is. Lehetnek biztos fideszes befutók, mint például, a korábbi alpolgármester, Kószó Péter, Grezsa István MDF-es alapító társa, de biztosan szereznek még helyet a kormánypártiak.

Mindkét polgármesterjelölt azt mondta a hvg.hu-nak, hogy jó esélyeik vannak a képviselőjelöltjeiknek is . A Fidesz-KDNP és a Szeretem Vásárhelyet közösen indítottak néhány, már korábban is a Fidesz képviselőiként a közgyűlésben dolgozókat, de a csapat fele új, illetve régi-új, hiszen köztük van Korsós Ágnes, a város korábbi jegyzője, vagy korábbi önkormányzati irodavezető, valamint Rapcsák András lánya, Rapcsák Katalin is. Őket az esélyesebb, a Márki-Zay nevével fémjelezett MMM, és a Tiszta Vásárhelyért jelöltjei ellen állítottak hadrendbe. A tízes választókörzet az egyetlen, ahol öt képviselő jelölt is elindult, és ami zavart is okoz most a szavazók fejében, ahogy azt a piacon elmondták.

A vasárnap reggeli piaci buzdítás mellett Márki-Zay Péter és csapata szombaton egy kampányzáró családi napot is tartottak, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyet, úgy tudjuk, hogy nem szervezett ilyet. Grezsa István még tegnap is utcafórumokat tartott.