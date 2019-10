Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","shortLead":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","id":"20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb8903-37e5-4d7c-a962-0708ffd04dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","timestamp":"2019. október. 13. 09:43","title":"Komoly a választók szavazókedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Íme, a nyertes számok.","shortLead":"Íme, a nyertes számok.","id":"20191013_A_valasztasok_elott_is_tisztelgett_egy_szammal_a_hatos_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d5f88-79f8-4881-bca7-9f14ea097595","keywords":null,"link":"/elet/20191013_A_valasztasok_elott_is_tisztelgett_egy_szammal_a_hatos_lotto","timestamp":"2019. október. 13. 16:47","title":"A választások előtt is tisztelgett egy számmal a hatos lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos szintű feldolgozottságánál az első három helyen az alábbi jelöltek állnak:","shortLead":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos...","id":"20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8a26b-5013-4cc0-a05c-4251fcb197d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","timestamp":"2019. október. 13. 21:24","title":"A fővárosi kerületi részeredmények egyben - vannak meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje szövetségeseivel péntek este. A rendezvények felszólalók közül többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem.\r

","shortLead":"A VII. kerületi Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje...","id":"20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2caa9f67-0e44-42fd-beed-3a8c7cafe2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ddecf2-92fe-4c9a-8ae2-0830a03b1d66","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_kampanyzaro_valasztok","timestamp":"2019. október. 12. 09:20","title":"\"Most annyi botrány van, de a Borkai, az überelt mindent\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","shortLead":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","id":"20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d728b9c-f3df-4fb2-8690-98fad7caac5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","timestamp":"2019. október. 13. 09:55","title":"A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak...","id":"20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6cee9-ecb3-4afa-af79-b7d2f63f525d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 21:08","title":"Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen a helyszínre.","shortLead":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő...","id":"20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c123d12-d47f-494c-ba5d-e9c6996029c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","timestamp":"2019. október. 13. 11:59","title":"Ha balhé van, 15 perce van a rendőrségnek kiérni a szavazóhelyiségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]