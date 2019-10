Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","shortLead":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","id":"20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f3d3c-33a7-40a6-81b0-fb9f19cf92fb","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","timestamp":"2019. október. 13. 16:19","title":"Takáts Tamás kórházban fekszik, és még mozgó urnát sem tudott igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","shortLead":"Közel másfélmillióan már voksoltak.","id":"20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54002137-8406-4742-9e7e-c687f29d49f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Sokkal_tobben_szavaztak_delelott_11ig_mint_ot_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. október. 13. 11:36","title":"Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","shortLead":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","id":"20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb872f19-7efc-4f9a-8c99-06651e2213c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","timestamp":"2019. október. 13. 19:25","title":"Agresszíven üvöltöztek a ferencvárosi szavazatszállítók, mikor kérdőre vonták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","shortLead":"Nemesi Pál ezt maga ismerte el egy közleményben.","id":"20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135d8bc-6181-4e22-aaec-598495fb40fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Telefonont_ragadott_a_FideszKDNP_szegedi_jeloltje_es_szavazasra_buzditott","timestamp":"2019. október. 13. 18:22","title":"Telefonont ragadott a Fidesz-KDNP szegedi jelöltje, és szavazásra buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","shortLead":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","id":"20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f351e5d5-738c-4385-bf65-e8b5c4563eea","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Alig marad el a rekordtól a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","shortLead":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","id":"20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a53b-8406-4baa-a44c-3f35f2bccefa","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","timestamp":"2019. október. 12. 10:51","title":"Szegeden is elmarad egy fideszes sajtótájékoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig kulcsszerepük van a munkavállalói élményben – állítja Bakos Réka, a Kincentric vezető tanácsadója. A cég 2018-ban elsőként végzett kutatást Magyarországon a munkavállalói élményről; az idei eredményekbe mi is beleshettünk.","shortLead":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig...","id":"20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e76644-d46e-41ea-8235-546f2db34fbf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","timestamp":"2019. október. 13. 19:15","title":"„Hiába a csocsóasztal, ha a főnök sosem száll be”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]