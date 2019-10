Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","shortLead":"Legkevesebb öt ember meghalt és tizenegyen eltűntek, amikor lesújtott Japánra szombaton a Hagibisz tájfun.","id":"20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112be01a-b8e5-46aa-bf37-4cda9c340567","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_legalabb_ot_halottja_van_a_Japant_letarolo_tajfunnak","timestamp":"2019. október. 13. 08:41","title":"Már legalább öt halottja van a Japánt letaroló tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","shortLead":"A Momentum elnökségi tagja szerint a Fidesznek van félnivalója, megtörhet a legyőzhetetlenség mítosza.","id":"20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270b0a34-9b07-42b0-a784-cf8f0fe934a8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_hajnal_miklos_momentum_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 22:10","title":"Hajnal Miklós: Kiderült, hogy a választók már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","shortLead":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","id":"20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f3d3c-33a7-40a6-81b0-fb9f19cf92fb","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","timestamp":"2019. október. 13. 16:19","title":"Takáts Tamás kórházban fekszik, és még mozgó urnát sem tudott igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel, milyen volt az első hét. Volt, amikor a parlamenti választás győztese az önkormányzatit is megnyerte, volt, amikor elbukta. Ahány választás, annyiféle kimenetel, ez a múlt tanulsága. ","shortLead":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dca0f9-636d-4ef9-83cc-f61f053e7e89","keywords":null,"link":"/360/20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","timestamp":"2019. október. 13. 16:30","title":"Hét választás Magyarországon - 1990-2014","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC+ tagjai között.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, az olajipari létesítmények elleni támadások nem fogják rontani az együttműködést az OPEC...","id":"20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dca462-461d-481a-938a-0de22a7442f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Putyin_csak_azert_is_egyuttmukodik_SzaudArabiaval","timestamp":"2019. október. 13. 14:45","title":"Putyin csak azért is együttműködik Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is komoly technológiai fejlődés zajlik. A hangsúly a gyorsaságon és a reprodukálható minőségen van.","shortLead":"A hétköznapokban kevéssé szembetűnő, de a kávé feldolgozásában, kereskedelmében, valamint az ital elkészítésében is...","id":"201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6caea40-6175-4de5-bcd9-e98629fa869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f8d06-1df4-4e67-a865-c7ce9ec0865d","keywords":null,"link":"/360/201941__hightech_kavezas__alkalmazas_kerdese__odaporkolnek__expresszo","timestamp":"2019. október. 12. 12:05","title":"A \"még újabb hullámos\" kávézás élménye már erősen a technológiától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]