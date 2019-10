Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","shortLead":"A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.","id":"20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e5db71-b4c0-4f73-8710-5023e0ed55f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79271f-a6c6-4316-adf3-bfe19e2122de","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Magyarorszagon_vasarolt_be_egy_amerikai_gyogyszerceg","timestamp":"2019. október. 10. 15:33","title":"Magyarországon vásárolt be egy amerikai gyógyszercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","shortLead":"A BL-győztes kapus a brit negyedosztályba szerződött.","id":"20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f17b-7259-4a2e-ba50-87c6713bc725","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Petr_Cech_jegkorongkapuskent_folytatja_a_palyafutasat","timestamp":"2019. október. 10. 12:01","title":"Petr Cech hokikapusként folytatja a pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","shortLead":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","id":"20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0eedde-fcdf-49bd-a81f-65007a346414","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. október. 11. 07:59","title":"Költségvetési csalási ügy vádlottja Csömör fideszes polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","id":"20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3cc53f-2176-40de-a061-f00e9eda597b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","timestamp":"2019. október. 11. 11:21","title":"Bírja az extrém hideget: új automataváltót vezet be a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg vendégmunkás érkezik, és ez veszélyes.","shortLead":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg...","id":"20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7013545-b20f-405c-bb27-ed0551640557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","timestamp":"2019. október. 11. 07:19","title":"Sertéstenyésztők: A vendégmunkások miatt egész Európa veszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","shortLead":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","id":"20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d466dad-a53c-4444-8538-d185a6100fb9","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","timestamp":"2019. október. 10. 08:24","title":"Okostelefonon is lehet majd dolgozatot írni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]