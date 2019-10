Borkai! Azt tudod, hogy azért lettél újraválasztva, mert a szavazók nem akarták elveszíteni a városukat?! Mélységesen szégyelld magad, bemocskoltad a várost és a pártodat is! Nem kicsit! Nagyon! Ezt elkúrtad!

Ugye tudod, hogy Budapest miattad bukott! Szégyen!!! Gratulálok az ország szétveréséhez! – néhány óra leforgása alatt több száz ehhez hasonló hangnemű hozzászólás érkezett a csekély többséggel újraválasztott győri polgármester legutóbbi Facebook-bejegyzéséhez, vagyis ahhoz a vasárnap esti urnazárás előtt feltöltött fényképhez, amelyen a politikus a szexbotrányt látszatra megbocsátó felesége társaságában gyömöszöli a szavazólapját az arra rendszeresített edénybe. A hányós és kaka-emotikonokkal is gazdagon illusztrált, nagy részükben Borkai Zsolt távozását követelő kommenteknek már a megjelenése is meglepő: a botrány másfél héttel ezelőtti kipattanásakor még gondosan irtottak minden egyes kritikus megjegyzést – vasárnap este óta azonban olyan mennyiségben érkezhettek ezek, hogy láthatóan feladták a küzdelmet a politikus Facebook-oldalának gondozói.

Ami ennél is meglepőbb, hogy ha nem is a fenti szavakkal, de hasonló indulattal beszéltek a győri polgármesterről a hvg.hu által megkeresett fideszes képviselők is: a közel tucatnyi különböző rangú és beosztású kormánypárti politikus teljesen egybehangzóan állította, hogy az ellenzék nagyarányú vasárnapi győzelme Borkai Zsolt botrányának tudható be, és, ha nem pattan ki az ügy közvetlen a választások előtt, simán megismételhette volna a 2014-es sikereit a Fidesz.

A botrány miatt kialakult közhangulatot egy magát végtelenül elkeseredettnek mondó kormánypárti középvezető nemcsak az ikonikusan jobboldali fővárosi kerületek és a megyei jogú városok elvesztésével érzékeltette, hanem azzal is, hogy a hozzá tartozó országrészben még olyan településeken is csak alacsony aránnyal nyert a fideszes polgármester, ahová az utóbbi években „ömlött a pénz” és sok milliárd forintnyi fejlesztés érkezett.

Ha rólam jelent volna meg ilyen, én csak egy hülye bunkó lennék, de ő egy olimpiai bajnok, akire felnéztek az emberek. Egy bálvány dőlt le - eddig oké, csakhogy nem őt rántotta magával, hanem Tarlóst, meg a városainkat

– összegezte a helyzetet egy másik fideszes képviselő, aki a saját, Győrtől több száz kilométerre lévő körzetében is azt látta, hogy az ügy felbőszítette és aktivizálta az ellenzékieket, miközben elbizonytalanította a fideszeseket.

A politikus tapasztalata szerint egyébként nem önmagában a szexpartik, hanem az urizálás: a yacht, a repülőgépek, a polgármester fényűző életmódja verte ki a biztosítékot a választóknál - ugyanúgy, ahogy anno a többi urizálás miatt kipattant botrányban, amikor Rogán Antalék helikopterezése vagy Habony Árpád luxustáskái miatt kellett magyarázkodnia.

A zűrös különc

Borkai Zsoltról egyébként már a botrányt megelőzően sem voltak jó véleménnyel a frakcióban: nyílt titok volt, hogy zűrös ügyei vannak, és hogy önkényesen irányítja a megyeszékhelyt. Többen felidézték azt is, hogy amikor Borkai 2010 és 2014 között képviselő volt, „letojta” a frakció írott és íratlan szabályait. Képviselőtársai állításuk szerint több alkalommal is dermedten nézték például, amint a frakcióülésen nyíltan szembement a miniszterelnökkel.

Aki ismeri a Fideszt, tudja, hogy nálunk ez nem oké. Négyszemközt bármit el lehet mondani, de nyíltan szembemenni Viktorral, azt nagyon kevesen engedték meg maguknak – és többnyire nem is maradt következmények nélkül

– érzékeltette a hírhedt fideszes frakciófegyelem mibenlétét egy közel húsz éve a képviselőcsoportban ülő politikus, aki bevallása szerint maga is a saját kárán tanulta meg, hogy „nem lehet nyíltan visszaszólni a főnöknek” – egy ilyen visszaszólása után Orbán Viktor ugyanis magához rendelte, és figyelmeztette, hogy "többé ne forduljon elő ilyen”. Borkai viszont állítása szerint „rendszeresen kuruckodott vele”.

A győri polgármestert az egybehangzó vélemények szerint sportolói múltja és részben ebből következő népszerűsége tartotta a felszínen: utóbbi alatt nemcsak a politikus kezdettől kiugró helyi támogatottságát értették - a 2014-es választást például 61, a 2010-est 69 százalékkal nyerte meg - , hanem azt is, hogy, ha ki is húzta párszor a gyufát, a sportmániás miniszterelnöknél a sportolóknak, pláne az olimpiai bajnokoknak „akkor is respektje van”, ha olyanok vannak az illető rovásán, amibe más már régen belebukott volna.

Oda-vissza huzigált selyemzsinór?

A botrányt kirobbantó blog első fotói és videói, illetve a korrupciós ügyek belengetése után egy a párt vezetéséhez közeli forrásunk szerint a Fidesz elnöksége egyszer felkérte Borkait, hogy gondolkodjon el a visszalépésén, de a politikus erre nem volt hajlandó. A választás előtti pénteken viszont állítólag meggondolta magát – akkora viszont már a pártközpont tiltotta meg neki ezt (Ebből kifelé annyi látszott, hogy az akkor már másfél hete bujkáló politikus este hatra sajtótájékoztatót hirdetett, majd egy órával később lemondta azt. Egy fideszes pedig azt állította, Borkai a DK-ra kente volna a lejáratóbotrányt, a központ viszont nem akarta, hogy magyarázkodjon, ezért állították le – a szerk.), mert a hirtelen készített városi gyorsfelmérésekből jól látszott, hogy a történtek ellenére is maradt annyi támogatója, hogy megnyerje a választást.

A megkérdezettek többsége a hvg.hu-nak hétfőn viszont úgy értékelte, hogy ebben nagyot hibázott a Fidesz elnöksége:

Én értem, hogy ez mekkora dilemma lehetett. Győr az egyik leggazdagabb magyarországi város, dobjuk csak úgy, verseny nélkül oda az ellenzéknek?

– próbálta érzékeltetni a pártelnökség szempontjait az egyik fideszes, aki ezzel együtt úgy látja: bár a megyeszékhely elvesztése tényleg nagy baj lett volna, de a beáldozásával meg lehetett volna menteni a fővárost és több, frissen „odaveszett”, eddig polgári értékrendűnek ismert települést.

Bár egy-két képviselő szerint a vasárnapi pofont a párt Borkai lemondásával sem kerülhette volna el, abban ők is egyetértettek a többiekkel, hogy a helyzet nem maradhat így, és mielőbb ki kell köszörülni a csorbát Győrben.

A győzelem ad neki valamifajta legitimitást, de az világos, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni a feladatát, hiszen nem tud kimenni az utcára, anélkül, hogy ne kiabálnák utána, hogy a Didi kőkemény, vagy, hogy a csikó lát..

– idézte az elhíresült videókról ismert sorokat a képviselők egyike, egy volt kormánypárti polgármester pedig saját példáján vezette le, hogy, ha vele történt volna hasonló, ő biztosan nem töltené ki a mandátumát, mert nem tudna jó képet vágni az ilyen – gyaníthatóan Borkai Zsoltra is váró – helyzetekhez.

A legtöbben azért is sürgetőnek nevezték a polgármester távozását, mert szerintük a város is megszenvedi a helyzetet: Borkai, illetve a megyeszékhely közösségi oldalán valóban rengeteg az olyan hozzászólás, amely szerint „Győr Magyarország szégyene” – a drasztikusabb megfogalmazások szerint egyenesen „Magyarország segglyuka”.

A politikus habitusából kiindulva azt kevesen tartják valószínűnek, hogy egyszerűen kiáll és bejelenti a lemondását. Hétfő délután a győri városháza meghívót küldött szét, amely szerint a polgármester sajtótájékoztatóval egybeköztött háttérbeszélgetést tart kedden délelőtt, ahol a Magyar Nemzet szerint bejelenti kilépését a Fideszből. Városi forrásaink viszont legfeljebb tippelni tudnak, hogy Borkai Zsolt esetleg betegállományba vonulását jelenti be, majd egy kis idő múlva az egészségi állapotára hivatkozva mond le a város vezetéséről. Olyan párttársa is akad, aki szerint Borkainak a polgármesteri esküje letételekor lenne kötelessége bocsánatot kérni a helyiektől (ezt eddig csak a feleségével tette meg) és legkésőbb akkor bejelenteni, hogy csak egy meghatározott időpontig vezeti tovább a települést, de olyanokkal is beszéltünk, akik szerint magának Orbán Viktornak - és hangsúlyozottan a nyilvánosság előtt - kellene felkérnie távozásra a polgármestert. Ők a miniszterelnök vasárnap reggeli megszólásából azt olvasták ki, hogy neki is „tele van a hócipője” a győri polgármesterrel.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor vasárnap reggel az őt szavazás után elcsípő újságíróknak azt mondta: aznap győrieknek kell elmondaniuk a véleményüket Borkai Zsoltról, ő pedig majd hétfőn teszi ezt meg. A miniszterelnök cikkünk megjelenéséig azonban nem tett eleget az ígéretének – ha a Fidesz-elnökségi ülésén értékelte is a történteket, a nyilvánosság felé ezt nem tette meg: nem tartott például nemzetközi sajtótájékoztatót, pedig 2010 óta mindig tartott ilyet a nagyobb választások után, és más módon sem jelezte még, hogy mit gondol a győri polgármesterről. A miniszterelnök sajtófőnöke pedig egyelőre arra a kérdésünkre sem reagált, hogy Orbán Viktor várhatóan milyen formában nyilvánítja majd ki ezt.

A Fidesz vezetésének álláspontja egyelőre tehát többé-kevésbé csak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet állásfoglalásából gyanítható valamelyest: a lap, amely pénteken egy rövid időre egyszer már távozásra szólította fel Borkait, hétfői szerkesztőségi cikkében a lapunknak megszólaló fideszesekhez hasonlóan a polgármestert tette felelőssé a Fidesz vereségéért, külön is igazságtalannak nevezve, hogy a botrány éppen arra Tarlós Istvánra szállt vissza, aki a kormánypárti politikusok közül múlt héten elsőként jelentette ki, hogy Borkai méltatlanná vált a tisztségére.

A hogyan tovább-ban nagyjából megint majdnem minden megkérdezett egyetértett: az egybehangzó vélemények szerint nem szabad várni: a pártnak/Borkainak most kell lépnie, és ha botrányhős helyett találnak „egy normális, konszolidált jelöltet”, akkor az simán, sőt, fölényesen megnyerheti a polgármesteri posztrét kiírandó időközi választást.

„Győr fideszes város, és az is marad” - összegezte a véleménye és reményei keverékét egy győri kötődésű, de másutt politizáló fideszes, amivel furcsa módon helyi ellenzéki forrásaink sem igen tudtak vitatkozni. A két független polgármester-jelöltre leadott összesen több mint négyezer voksot és a kiugróan magas - 1380 – érvénytelen szavazatot még megítélésük szerint sem az ellenzék, hanem a Fidesz megrendült támogatói adhatták le, akik semmi szín alatt nem szavaznának baloldali jelöltre, viszont egyből visszatérnének a párthoz, ha arra érdemes jelölt indítana el.

A fideszesek is számolnak előrehozott választással Le vagyok sújtva - örülök - ezt a két végletet hallottuk Győrben, mikor hétfő reggel az utcán kérdezősködtünk az eredményekről. A hvg.hu által megkérdezettek egy része el sem tudta képzelni, hogy a botrány után hogyan nyerhetett Borkai, úgy tartják, ezek után bűnhődnie kellett volna. A hívei, avagy a fideszesek viszont örülnek: van, aki kreált dolognak tartja a botrányt, amin csak azok háborodtak fel, akiknek "egydimenziós a szexuális életük". Elhangzott érvként az is, hogy "nem akartuk a színesfejűt", vagyis Glázer Tímeát, akinek a plakátokon pirosas-vörösre volt melírozva a haja. Borkai mellett hozzták fel a fideszesek, hogy alatta fejlődött, épült-szépült Győr. "Annyit mondok, ő olimpiai bajnok, nekem ennyi elég", vágta ki a rezet egy híve, aki a város szépítése mellett a gazdag kulturális életet (sok komolyzenei koncert, színház) is Borkai javára írta. A többit mind pletykának tartja, "egy sikeres embernek sok ellensége van". A megszólított fideszesek szerint a közeljövőben bármi lehetséges Borkaival kapcsolatban: tőlük simán képviselhetné Borkai a várost a jövőben is, de egy fél év múlva esedékes időközi választást is elképzelhetőnek tartanak.

A Borkai-botrány október 4-én robbant ki, mikor a politikusról megjelentek olyan felvételek, melyen egy luxusyachton szexuális aktus közben látható. A blog, amely nyilvánosságra hozta a felvételeket, korrupcióval is megvádolta. Borkai Zsolt ellen szombaton tüntettek Győrben, Tarlós István csütörtöktől a lemondását követelte, egy ideig a Magyar Nemzeten is látható volt egy ilyen vélemény.

