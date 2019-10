Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta a Népszavának a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.","shortLead":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta...","id":"20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a667b05-db56-4271-bf8f-06ae13c4301c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. október. 12. 20:48","title":"Egyre többen élnének a \"rabszolgatörvénnyel\" az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati választást. ","shortLead":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati...","id":"20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95704e5-1b64-408b-b22d-f7b849d1b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Pécs új, ellenzéki polgármestere elszámoltatással kezdi a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap címlapján.","shortLead":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap...","id":"20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43147c38-ce18-4cb3-9bf8-a90632b2a98d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","timestamp":"2019. október. 13. 08:47","title":"Tarlós István ott virít minden fideszes megyei lap oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","shortLead":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","id":"20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c1f1e-58ef-4f3e-960c-3a3217918711","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Az ellenzéki Nyirati Klára lett a bajai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","shortLead":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","id":"20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3b490d-6e60-45b1-979a-4ce527a24ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 13:44","title":"Továbbra is óriási a választókedv – 2,1 millióan szavaztak 13 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","id":"20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5192d2e4-41ea-4095-987d-60186bf42a25","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:28","title":"Alsószentmártonban még legalább két óráig lehet szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárát Tóta W. Árpád kérdezte a Fidesz eredményváró központjában, a Bálnában az önkormányzati választások estéjén. ","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárát Tóta W. Árpád...","id":"20191013_Kovacs_Zoltan_elmondta_Borkaira_utalte_Orban_a_kongresszusi_beszedeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c4f4b2-87e1-4427-beea-3ce6779a753d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kovacs_Zoltan_elmondta_Borkaira_utalte_Orban_a_kongresszusi_beszedeben","timestamp":"2019. október. 13. 20:45","title":"Kovács Zoltán elmondta, Borkaira utalt-e Orbán a kongresszusi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea szerint tartozik ennyivel a választópolgároknak. Fideszes kihívója, Borkai Zsolt több mint 600 szavazattal győzött.","shortLead":"Glázer Tímea szerint tartozik ennyivel a választópolgároknak. Fideszes kihívója, Borkai Zsolt több mint 600 szavazattal...","id":"20191014_gyori_ellenzek_glazer_timea_szavazolap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc5cca4-27bd-4f15-9c6a-c520e72957db","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_gyori_ellenzek_glazer_timea_szavazolap","timestamp":"2019. október. 14. 15:37","title":"Az ellenzék újra akarja számoltatni a szavazólapokat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]