Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","shortLead":"Az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán remekelnek.\r

","id":"20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f004eb3-f9fd-4f2c-93fd-241347d9187c","keywords":null,"link":"/sport/20191012_hosszu_katinka_milak_kristof_jakabos_zsuzsanna_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2019. október. 12. 20:55","title":"Hosszú és Milák a szombatot is bearanyozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","shortLead":"A hétfő reggel őrizetbe vettek között van egy imám is.","id":"20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51b8c4-30ce-40b9-abf0-bf2a80f4a8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_parizs_iszlamista_rendor_keseles_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. október. 14. 12:55","title":"Letartóztattak több embert, aki kapcsolatban állt a párizsi késelővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","shortLead":"Az ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, semmilyen eredményt nem tartana kudarcnak.","id":"20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea8f1d1-0913-4cba-8e1e-c738dd869878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b55797-fe73-4afd-9928-899b769b78f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_komoly_tetekben_fogadott_a_gyozelemre","timestamp":"2019. október. 13. 11:10","title":"Karácsony Gergely komoly tétekben fogadott a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6316bf1-be21-4b06-9a75-1390fddcbcb4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Fővárosi, kerületi és állami feladatok kavarodnak össze, amikor arról van szó, hogyan működik Budapest. Ennek most lehet különös jelentősége, amikor ellenzékivé válik a főváros. Összegyűjtöttük, kin mit lehet számonkérni, és milyen ügyekben kell egyezkedniük a szereplőknek.","shortLead":"Fővárosi, kerületi és állami feladatok kavarodnak össze, amikor arról van szó, hogyan működik Budapest. Ennek most...","id":"20191014_fovaros_keruletek_budapest_hataskorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6316bf1-be21-4b06-9a75-1390fddcbcb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0953539-5d5b-4149-88ae-29386d5bd79a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_fovaros_keruletek_budapest_hataskorok","timestamp":"2019. október. 14. 14:36","title":"Mibe szólhat bele Karácsony? Megnéztük, mi tartozik hozzá, és mi a kormányhoz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az egyikben egy kerékpáros sérült meg a 33-as úton, a másik két esetben autók ütköztek az M0-son. ","shortLead":"Az egyikben egy kerékpáros sérült meg a 33-as úton, a másik két esetben autók ütköztek az M0-son. ","id":"20191012_Ket_baleset_is_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7f9c1-5fb3-4a6b-aed1-d887cc853ed0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Ket_baleset_is_tortent","timestamp":"2019. október. 12. 16:49","title":"Három helyen is lelassult a forgalom balesetek miatt: az M0-son és Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","id":"20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eff9bd-c3fa-4771-8d02-d7dd07790d48","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. október. 13. 23:46","title":"Kecskemétnek most is fideszes lesz a polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","shortLead":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","id":"20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f4cbd3-7116-4a81-818f-62c35642acac","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","timestamp":"2019. október. 14. 14:39","title":"Diák kezét törte el egy hódmezővásárhelyi tanár, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]