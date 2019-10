Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.

Megírtuk korábban, hogy a magyar miniszterelnök a vasárnapi önkormányzati választások után Azerbajdzsánba utazott, hogy részt vegyen a Türk Tanács ülésén. Erről az azeri média fotóval együtt számolt be, amin Orbán Azerbajdzsán első miniszterelnök-helyettese, Yagub Eyyubov látható.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma most azt írja a Facebookon, hogy a magyar delegációt a Maróth Miklós, az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat irányító testület vezetője is elkísérte. Az akadémikusok most magyarázatot várnak arra, hogy - írják -

miért parolázik a független és autonóm ELKH új vezetője a kurdok elleni népirtás elkövetésével vádolt Recep Tayyip Erdogannal.

A kedden közzétett Facebook-bejegyzéshez az akadémikusok egy, a Haberturk oldalán megjelent cikket is mellékeltek. Az abban megjelent fotón Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter és ma már említett Maróth Miklós is látható – Erdogan török elnök társaságában.

Maróth Miklós augusztusban adott interjút a hvg.hu munkatárásának, akkor azt mondta: senkitől sem kapott utasítást vagy javaslatot, hogyan alakítsa át a rendszert, ahogy meg sem kérdezték tőle, mielőtt kinevezték. Szerinte az ő szava dönt, az pedig, hogy az Irányító Testületből többen kapcsolatban állnak Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, szerinte nem befolyásol semmit.