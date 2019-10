Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra digitális pénz megvalósításában. A projekt két kulcsfigurája is távozók közt van. Ráadásul van, aki lopással vádolja Zuckerbergéket.","shortLead":"Rövid idő alatt több cég is arról tájékoztatta a Facebookot, hogy ígéreteikkel ellentétben mégsem vesznek részt a Libra...","id":"20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d70aaf-d777-440c-b559-1b076cbbd646","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta_mastercard_ebay_paypal","timestamp":"2019. október. 14. 08:33","title":"Dugába dőlhet a Facebook nagy terve, menekülnek saját pénzének támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","shortLead":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","id":"20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c86ef20-0025-479c-bf77-f86aa813b284","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","timestamp":"2019. október. 14. 17:41","title":"Kim Dzsong Il kedvenc rendezőjének filmjét is bemutatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi közlekedésben, de a kormány segítsége nélkül a jelenlegi színvonalat sem fogja tudni fenntartani. A kormánynak lehetősége van bedönteni a tömegközlekedést, a főpolgármester a közgyűlési többséggel pedig sztrájkba engedheti a szakszervezeteket. A legvalószínűbb, hogy csatározásokkal tarkított, kényszerű együttműködés lesz a következő években.","shortLead":"Karácsony Gergely frissen megválasztott főpolgármester komoly fejlesztéseket tervez a budapesti közösségi...","id":"20191015_orban_karacsony_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab65fe5-c2ac-4144-874a-173ac8cb7153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f5a71-aab5-455b-b58f-bf4c8bec4843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_karacsony_budapest","timestamp":"2019. október. 15. 06:30","title":"Orbán kirohaszthatja a tömegközlekedést Karácsony alól, ő viszont ledobhatja az atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de egy horvát realitysztárral együtt ment. ","shortLead":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de...","id":"20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df94d1-2fc8-4915-afe4-8eab686c9566","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","timestamp":"2019. október. 15. 08:39","title":"Horvát valóságshow-sztár állítja, hogy ott volt Borkai adriai buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"Dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5cc728-712e-420a-b6fb-c64798517a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6431ee-baf1-454c-8bbf-d51097efeea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_technikai_hiba_otp_bank_rendszer","timestamp":"2019. október. 14. 16:43","title":"Fennakadás miatt nem működik az OTP rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban befolyásolja, derül ki a Samsung legfrissebb kutatásából, melyben ezer magyart is megkérdeztek.","shortLead":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban...","id":"20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb8529-344c-45ab-b4b8-bd178075584c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","timestamp":"2019. október. 15. 09:03","title":"Amikor a telefon töltöttsége 26%-hoz ér, valami elpattan a magyar felhasználókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után szólalt meg, hogy az évszázad tájfunja idején két hajléktalant nem engedtek be az egyik tokiói iskolába. Japánban nem mindenki ért egyet a kormányfővel.","shortLead":"A japán miniszterelnök szerint a tájfuntól védő óvóhelyeket mindenki előtt nyitva kell tartani. Abe Sinzo az után...","id":"20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b1b17a-1b3c-4795-805e-c0f74bb6e319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c15ea28-b209-46be-bafc-2f7709f64d4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_A_tajfun_idejen_a_hajlektalanokat_nem_engedtek_be_a_tokioi_ovohelyekre","timestamp":"2019. október. 15. 13:59","title":"A tájfun idején a hajléktalanokat nem engedték be a tokiói óvóhelyekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","shortLead":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","id":"20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becd901f-41e1-433a-8318-d1fcdb237d84","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. október. 15. 22:00","title":"Karácsony: November elején alakulhat meg a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]