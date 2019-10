Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","shortLead":"A január 19-ig nyitva tartó, Caravaggio & Bernini című kiállításon mintegy 80 mestermű látható.","id":"20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5d4d2f-5545-436e-b15b-e8767fb7ae22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b748-aea9-40fa-a024-713e9502c613","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Caravaggio_es_Bernini_muvei_Becsbe_koltoznek","timestamp":"2019. október. 15. 14:50","title":"Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni a házasságot.","shortLead":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni...","id":"20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cbdd60-017d-4455-a1e8-560c1a9680c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 16. 11:34","title":"Már bérgyilkost is fogadott a férje megölésére, most boldogan élnek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","shortLead":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","id":"20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdad575-b87d-4320-91a6-606505a9083c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","timestamp":"2019. október. 16. 14:16","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a Kanári-szigetekről ingázó MSZP-s Tóbiás József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","id":"20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebf5103-3a61-45ec-8c70-665bac037f88","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","timestamp":"2019. október. 15. 11:50","title":"Szijjártó: Magyar érdek, hogy Törökország telepítse vissza a bevándorlókat Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha úgy gondolta, nem lehet több bőrt lenyúzni a Jokerről, tévedett.","shortLead":"Ha úgy gondolta, nem lehet több bőrt lenyúzni a Jokerről, tévedett.","id":"20191015_joker_szezam_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a949c6-64da-45c4-9b62-b0e9ec60ae26","keywords":null,"link":"/elet/20191015_joker_szezam_utca","timestamp":"2019. október. 15. 14:18","title":"Joker a Szezám utcába költözött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére merültek egy távirányítású robottal.","shortLead":"Újabb ritkán látható élőlényt sikerült megörökítenie a Nautilus felfedezőhajó kutatóinak, miután a tengerfenére...","id":"20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab9c03d-3d3b-495a-bd05-8cfeb668473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c36be1-f4bb-4182-9cc8-28019a9a35b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_deepstaria_meduza_nautilus_video","timestamp":"2019. október. 16. 12:03","title":"Különleges medúzát vettek filmre a tenger mélyén, egyből elkezdett vadászni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","shortLead":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","id":"20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146b3bbc-9958-4a54-8a05-73f17ee6a87c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","timestamp":"2019. október. 16. 08:01","title":"Senki sem ment el szavazni az egyik fővárosi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]