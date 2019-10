Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","id":"20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d8841-4fbe-4945-aa0e-f971e624e03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 18. 09:15","title":"Az Index Balatonfüreden is megtalálta Borkaiék nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e","c_author":"","category":"vilag","description":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","shortLead":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","id":"20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf5011-23a6-4753-b760-d5c2305d3869","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","timestamp":"2019. október. 18. 21:13","title":"Sebastian Kurz a Zöldekkel és a liberálisokkal is egyeztetett a koalícióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","shortLead":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","id":"20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe63184-c7d8-4c57-9879-2161626f87e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","timestamp":"2019. október. 19. 19:28","title":"Majdnem ötmilliárd forint jutalmat fizetett ki tavaly a Miniszterelnökség terven felül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5891b863-3e28-40b0-b4bf-2658b367d93f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Türk Tanács bakui ülésének emlékezetes momentuma volt, amikor a kormányfő ezt mondta: „Magyarországon vannak kipcsakok, sok magyarban van kipcsak vér, van önkormányzatuk és Nazarbajev elnök úr a mindenkori elnöke a magyar kipcsak törzseknek is.”\r

","shortLead":"A Türk Tanács bakui ülésének emlékezetes momentuma volt, amikor a kormányfő ezt mondta: „Magyarországon vannak...","id":"20191018_Orban_es_a_kipcsakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5891b863-3e28-40b0-b4bf-2658b367d93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9756b380-4c17-49a5-85d0-e1f77a070f68","keywords":null,"link":"/360/20191018_Orban_es_a_kipcsakok","timestamp":"2019. október. 18. 16:00","title":"Nem gondoltuk volna, hogy Orbán Viktor egyszer még migránsokkal dicsekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot felkutatja a Karl Höfner német gitárgyártó cég.","shortLead":"Az egész világot felkutatja a Karl Höfner német gitárgyártó cég.","id":"20191017_Keresik_Paul_McCartney_50_eve_eltunt_gitarjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a5d6e7-ae53-47c7-ae32-2dc5bad0521a","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Keresik_Paul_McCartney_50_eve_eltunt_gitarjat","timestamp":"2019. október. 17. 21:34","title":"Keresik Paul McCartney 50 éve eltűnt gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","shortLead":"Máig figyelemmel kísérik tanáruk életét Jáksó Lászlóék.\r

\r

","id":"20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cabd74b-9bad-4816-9fc7-d0fcfbb57d5b","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Vitray_Nem_tudom_illike_ilyet_mondani_de_gondnoksag_ala_helyezett_ez_az_elso_evfolyam","timestamp":"2019. október. 18. 07:45","title":"Vitray: „Nem tudom, illik-e ilyet mondani, de gondnokság alá helyezett ez az első évfolyam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]