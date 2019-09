Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","shortLead":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","id":"20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b76792c-22e8-47e4-883f-6fd5ae50c37e","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:32","title":"Gyorsan bíróság elé állítják a nőt, aki három kismacskát ásott el élve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni küldöttség számára.","shortLead":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni...","id":"20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd10fd1-2ba9-404a-9976-c12db422e6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:09","title":"Amerikai vízumot kapott az iráni elnök és a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága akciófigurákat és rajongók által készített jelmezmásolatokat csodálhatunk meg. 