[{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0182425-cb20-43a3-ab7d-61e033d684bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány szerint Katalóniának az együttéléssel van problémája.

","shortLead":"A spanyol kormány szerint Katalóniának az együttéléssel van problémája.

","id":"20191019_A_katalan_elnok_targyalni_akar_Madriddal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0182425-cb20-43a3-ab7d-61e033d684bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73ffa9-ebb1-4ddc-ad7b-76f1b2e08fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_A_katalan_elnok_targyalni_akar_Madriddal","timestamp":"2019. október. 19. 21:13","title":"A katalán elnök tárgyalni akar Madriddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit kutatás a legismertebb sorozatokat vizsgálta a twitteres említések fényében.","shortLead":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit...","id":"20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d40f29-1bf9-4fbf-9a6d-2a67e9f48602","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. október. 20. 15:03","title":"Ön is nézte? Kiderült, melyik sorozatról beszéltek a legtöbben a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","shortLead":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","id":"20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1259b582-faa5-45c8-ac64-a5b01d762130","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","timestamp":"2019. október. 20. 11:10","title":"Bulgária még több állami támogatással próbálja elcsábítani a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb rendszerváltásra - jelentette ki az ellenzéki párt elnök-frakcióvezetője szombaton Budapesten, az önkormányzati választás eredményét értékelő sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tovább kell építeni az ellenzéki szövetséget, egy új országot kell építeni, az MSZP készen áll az újabb...","id":"20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eca18f-5b09-4d90-8851-33265d618487","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Kunhalmi_Jol_vizsgazott_az_ellenzeki_szovetseg_ezt_kell_orszagosan_tovabbvinni","timestamp":"2019. október. 19. 13:59","title":"Kunhalmi: Jól vizsgázott az ellenzéki szövetség, ezt kell országosan továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9faff3-7f66-41bd-a96e-45e1d5985ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétajtós Mercedes kupé egyenesen a 90-es évek elejére repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"Ez a kétajtós Mercedes kupé egyenesen a 90-es évek elejére repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191021_tucatnyi_keszult_csak_ebbol_a_regi_amgbol_meg_is_kerik_az_arat_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9faff3-7f66-41bd-a96e-45e1d5985ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4342f4-a912-4215-b85c-af150efad0df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_tucatnyi_keszult_csak_ebbol_a_regi_amgbol_meg_is_kerik_az_arat_mercedes","timestamp":"2019. október. 21. 06:41","title":"Tucatnyi készült csak ebből a régi AMG-ből, meg is kérik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","shortLead":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","id":"20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c5549-e96e-4206-bbd8-65cf925ea117","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","timestamp":"2019. október. 19. 20:55","title":"Orbánt éltette Sorossal szemben Matteo Salvini Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]