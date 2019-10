Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","shortLead":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","id":"20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c4dc81-c8ab-4daa-a895-2c3f6d40bbca","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","timestamp":"2019. október. 21. 10:58","title":"Fénykép miatt tiltottak ki egy nőt egy tengerjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki az Ulmi Egyetem kutatói, akik lencsevégre is kapták az állat mozgását.","shortLead":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki...","id":"20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ab1061-5d69-4aa5-8af8-207098e090e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","timestamp":"2019. október. 21. 11:03","title":"Levideózták a világ leggyorsabb hangyáját, 85 cm/s sebességgel rohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták, máris összefirkáltak egy magyar vonatot külföldön. ","shortLead":"A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták...","id":"20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a0b60d-1624-4a7b-abee-1b179ae3c52c","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar360_Fideszes_csapat_szereli_le_Hadhazyt_EUs_kirugassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Radar360: Fideszes csapat szereli le Hadházyt, EU-s kirúgással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","shortLead":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","id":"20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6472e-ac61-4e8a-8d0f-8ca3f65ae5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","timestamp":"2019. október. 21. 11:10","title":"A Kisalföld szemérmesen, két szóban magyarázza el a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","shortLead":"Dorosz Dávid lehet a negyedik főpolgármester-helyettes. Az értesülést a hvg.hu-nak megerősítették Karácsony stábjából.","id":"20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ea6a4-a276-436f-be03-a1405847bb01","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_dorosz_david_karacsony_gergely_fopolgarmester_helyettes","timestamp":"2019. október. 22. 12:50","title":"Még egy helyettest kinézett magának Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné megkapni a fontos e-mailjeit, annak frissítenie kell a készüléken futó iOS-t.","shortLead":"Aki azt szeretné, hogy novemberben is pontos lenne az iPhone-ján vagy iPadjén futó navigáció, esetleg időben szeretné...","id":"20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0a581a-bcb7-4446-a8a7-ee1c50546155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_apple_iphone_ipad_hiba_gps_navigacio","timestamp":"2019. október. 21. 09:33","title":"Figyelmeztet az Apple: azonnal frissítse régebbi iPhone-ját és iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]