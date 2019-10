Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","shortLead":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","id":"20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f2ef4-e97b-412e-9940-ae96d8aad149","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","timestamp":"2019. október. 25. 10:30","title":"60 év után új főhőst kap az Asterix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","shortLead":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","id":"20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e531d66-4af6-4c5b-960c-0a5bac4f0332","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","timestamp":"2019. október. 24. 21:03","title":"Gitár alakú szálloda nyílt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban flippereket és klasszikus videójáték kabineteket vonultat fel. Minden gép szabadjátékra állítva várja majd a látogatókat. És jön Ori is!","shortLead":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban...","id":"20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01428e0-a633-4a48-b3a2-6ba866bf19d4","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","timestamp":"2019. október. 24. 17:36","title":"Budapestre jön a Hobbit-filmek Ori törpjét alakító színész ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","shortLead":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","id":"20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973d68e-8fdc-4d3c-b858-53c6a80173b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","timestamp":"2019. október. 25. 05:05","title":"Kitiltják Bukarest utcáiról az öreg autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077616dd-1f3e-483e-9185-648373e6f0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártók már csak a villanymotoros modellek széles körű bevezetésével tudnak megfelelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak. A fejlesztések szakadatlanul folynak, nőnek a hatótávok, és a telepek élettartamát is egyre jobban kitolják. ","shortLead":"A gyártók már csak a villanymotoros modellek széles körű bevezetésével tudnak megfelelni a szigorodó környezetvédelmi...","id":"20191024_hibrid_elektromos_autok_hatotav_elettartam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077616dd-1f3e-483e-9185-648373e6f0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1d259-8355-4c37-97f3-238de283f7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_hibrid_elektromos_autok_hatotav_elettartam","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Tarolnak a hibrid- és villanyautók, de mi a helyzet a hatótávval és az élettartammal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa222a2-e03f-415f-9f72-c869ea69f950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén jelenik meg Till Lindemann egy önálló albuma, melynek egyik zeneszámához a számítógép rendezett klipet. Az eredmény rendkívül bizarr lett.","shortLead":"November végén jelenik meg Till Lindemann egy önálló albuma, melynek egyik zeneszámához a számítógép rendezett klipet...","id":"20191024_lindemann_projekt_mesterseges_intelligencia_gan_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa222a2-e03f-415f-9f72-c869ea69f950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49472ed8-4d25-4c40-9867-76cf66fd6187","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_lindemann_projekt_mesterseges_intelligencia_gan_videoklip","timestamp":"2019. október. 24. 14:09","title":"Nagyon fura klipet csinált a mesterséges intelligencia a Rammstein énekesének új számához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]