Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","shortLead":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","id":"20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90390929-d0fa-4731-a69a-d8e4cf5177e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","timestamp":"2019. október. 28. 07:59","title":"14,6 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","shortLead":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","id":"20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fde7-de09-4ef0-82fc-5c126d28aba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","timestamp":"2019. október. 26. 21:39","title":"Nagy baleset után Verstappen a pole-ban Mexikóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","shortLead":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","id":"20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd7ec1-9bc7-4cd8-b94c-9a9eb8875b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","timestamp":"2019. október. 26. 19:12","title":"Meglepetésre a Microsoft nyerte a Pentagon 10 milliárd dolláros informatikai pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2020-tól majdnem háromszor nagyobb rezsitámogatást kapnak a fogászatok.","shortLead":"2020-tól majdnem háromszor nagyobb rezsitámogatást kapnak a fogászatok.","id":"20191028_Tamogatast_kapnak_a_fogorvosok_elmaradhat_a_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e50078-8383-4a8c-88fc-ad3e84ede0db","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Tamogatast_kapnak_a_fogorvosok_elmaradhat_a_sztrajk","timestamp":"2019. október. 28. 11:57","title":"Támogatást kapnak a fogorvosok, elmaradhat a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","shortLead":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","id":"20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e1238-eafd-4793-a53c-73d1512f037f","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","timestamp":"2019. október. 26. 15:19","title":"Videó: Ablaktisztító munkások kerültek életveszélybe a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","shortLead":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","id":"20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d646e5ed-4caf-4e48-b432-8de4f58af9d1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","timestamp":"2019. október. 27. 09:59","title":"Felháborodtak az olaszok a Prosecco Pringles miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418556f-2e92-49e2-9d12-a6e0d64266db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig még egy nő sem érdemelte ki a címet a szigetországból, Nellys Pimentel az első.","shortLead":"Eddig még egy nő sem érdemelte ki a címet a szigetországból, Nellys Pimentel az első.","id":"20191026_Puerto_Ricoi_modeltt_lett_Miss_Earth_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418556f-2e92-49e2-9d12-a6e0d64266db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9097389-a9b2-468d-b70d-845d5ff7de77","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Puerto_Ricoi_modeltt_lett_Miss_Earth_2019","timestamp":"2019. október. 26. 15:59","title":"Puerto Ricó-i modell lett a világ szépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","shortLead":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","id":"20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309ec2e-9dd3-4e61-9111-21de67c5f569","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","timestamp":"2019. október. 28. 08:31","title":"Megtalálták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]