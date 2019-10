Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d56497c2-59e0-462a-82f8-d87e67d29b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan felöntött a garatra egy bárban, végül a rendőrök vitték el. ","shortLead":"Alaposan felöntött a garatra egy bárban, végül a rendőrök vitték el. ","id":"20191028_Letartoztattak_az_Odaat_sztarjat_Jared_Padaleckit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d56497c2-59e0-462a-82f8-d87e67d29b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e750be9-9902-4a61-b1d6-1cda1a74c41c","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Letartoztattak_az_Odaat_sztarjat_Jared_Padaleckit","timestamp":"2019. október. 28. 09:32","title":"Letartóztatták az Odaát sztárját, Jared Padaleckit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"A bank figyelmeztetést adott ki.","id":"20191028_Ismet_csalok_vadasznak_az_OTP_ugyfeleinek_adataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d8d1e-6871-4a09-9ac0-a24592327811","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Ismet_csalok_vadasznak_az_OTP_ugyfeleinek_adataira","timestamp":"2019. október. 28. 13:53","title":"Ismét csalók vadásznak az OTP ügyfeleinek adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"250 Facebook-alkalmazott írta alá azt a nyílt levelet, amellyel azt szeretnék elérni, a cég vezetése gondolja újra a politikai hirdetések szabályozását.","shortLead":"250 Facebook-alkalmazott írta alá azt a nyílt levelet, amellyel azt szeretnék elérni, a cég vezetése gondolja újra...","id":"20191029_facebook_politikai_hirdetes_hirdetesi_szabalyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b952167-90e5-4e4e-b4b6-7f9674538b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_facebook_politikai_hirdetes_hirdetesi_szabalyzat","timestamp":"2019. október. 29. 08:33","title":"250 Facebook-alkalmazott írt levelet Zuckerbergnek, elegük lett a kamuzó politikusokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát.","shortLead":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018...","id":"20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb109811-34ca-443f-9389-3d09a5003d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 28. 09:54","title":"Vádat emeltek az élettársát agyonverő 85 éves férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","id":"20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8149d4e-d223-4b7f-93d0-9d85b0b79767","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","timestamp":"2019. október. 29. 06:41","title":"Bevetésre kész a fél tonnánál többet fogyott új Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]