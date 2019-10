Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?

A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...
A pénznél is többet ér a feltöltött telefon
2019. október. 30. 07:30

Az édesítőszeres termékek után is adót kell majd fizetni, az energiaitalokra még komolyabb sarcot vetnek ki.
A kormánynak bejött a chipsadó, kiterjeszthetik más termekekre is
2019. október. 29. 07:24

Egy hónapra a rácsok mögé kerül.
Két pénzváltót is sokkolóval akart kirabolni egy férfi
2019. október. 29. 17:29

„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában marxista", és valójában mindig is megengedők voltak a kommunizmussal szemben, állítja a történész.
Schmidt Mária szerint a liberalizmus valójában marxizmus
2019. október. 29. 09:55 Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.","shortLead":"Már meg is nevezték őket. Már meg is nevezték őket. Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.
Két ember között dőlhet el, ki vezeti tovább az Iszlám Államot
2019. október. 28. 20:42 Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért."
Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé
2019. október. 29. 12:38

A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.
A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait
2019. október. 29. 05:58 Kapunk persze ezekből is merítést jócskán, ám ennél sokkal teljesebb képet mutat a flamand zseni, valamint Van Dyck és mások művészetéről a Szépművészeti Múzeum most nyíló tárlata.\r

\r

Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről. Kapunk persze ezekből is merítést jócskán, ám ennél sokkal teljesebb képet mutat a flamand zseni, valamint Van Dyck és mások művészetéről a Szépművészeti Múzeum most nyíló tárlata.
„Nem csak a nagydarab pucér nők festője" – megnyílt a Rubens-kiállítás
2019. október. 28. 20:00