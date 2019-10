Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is...","id":"20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23d2ba-c812-4652-af3b-81dedc536ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","timestamp":"2019. október. 30. 08:03","title":"Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","shortLead":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","id":"20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91274fdf-a7b4-4f51-8b07-ce8da5dacd87","keywords":null,"link":"/360/20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","timestamp":"2019. október. 30. 10:00","title":"Mindennapi kenyerünket is a NER adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak összehasonlításába, és mit lehet tenni, hogy a politikusok közül se csak azokat választhassuk, akiket már ismerünk? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az információs aszimmetria áttekintésével folytatjuk.","shortLead":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak...","id":"20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b9fab-0f7b-4b96-8162-423590fbbc12","keywords":null,"link":"/360/20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","timestamp":"2019. október. 30. 19:00","title":"Miért váltották le Tarlóst? A választ a használt autóknál keresse!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc393478-ddde-4b3e-a120-381c3b323b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője gyorsan neki is ment az Európai Bizottság leköszönő elnökének. ","shortLead":"Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője gyorsan neki is ment az Európai Bizottság leköszönő elnökének. ","id":"20191029_Juncker_szerint_Orban_halas_lehet_Merkelnek_Kovacs_Zoltan_nem_erti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc393478-ddde-4b3e-a120-381c3b323b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acb8b6e-f528-4e3f-9c52-2796d42f3aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Juncker_szerint_Orban_halas_lehet_Merkelnek_Kovacs_Zoltan_nem_erti","timestamp":"2019. október. 29. 10:58","title":"Juncker szerint Orbán legyen hálás Merkelnek, ahelyett, hogy kritizálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","shortLead":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","id":"20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521bb2a-d3a5-499b-94c6-e57f9390ee9e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","timestamp":"2019. október. 30. 13:49","title":"Elszabadult pónit fogtak a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","shortLead":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","id":"20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcef2a77-85ee-41c1-83d2-29ee5214838f","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. október. 29. 18:24","title":"Olajfolt úszik a Dunán a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban ennél többet javasol. ","shortLead":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban...","id":"20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fae9e86-dca7-4aa9-b066-7ac3739edee4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. október. 29. 22:17","title":"Karácsony nagyobb végkielégítést adna Tarlósnak annál, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]