A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet is az új Európai Bizottság irányvonalához.

"Orbán új ellenfele" címmel írt cikket Karácsony Gergely budapesti főpolgármester helyzetéről és nemzetközi terveiről a német Die Welt. A lap az Asterix-történetekből ismert "gall faluhoz" hasonlítja a magyar fővárost, amelyet Orbán Viktor fideszes kormányával szemben kell majd az ellenzéki politikusnak kormányoznia, ezért kreatívnak kell lennie.

A lap ennek jegyében idézi Karácsonynak a lengyel Gazeta Wyborczának adott interjúját, amelyben a politikus a visegrádi országok fővárosaival való együttműködésről beszélt, ugyanis Varsó, Prága és Pozsony főpolgármesterei is hozzá hasonló helyzetben vannak: liberális, haladó szellemű városvezetőkként állnak szemben a nemzeti-konzervatív, populista kormányokkal.

A lap vázolja Karácsony tervét, amely szerint a másik három várossal összefogva próbálna megszerezni Brüsszelből fejlesztési pénzeket. A Die Welt szerint ez ugyan merész elképzelés, de akár még működhet is, mert illeszkedhet is az Európai Bizottság terveihez.

Jelenleg Magyarország és Lengyelország ellen is folyamatban van egy úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárás, amely akár az országok európai tanácsi szavazati jogának megvonásával is járhat, de az új európai bizottsági elnök, Ursula von der Leyen ennél is komolyabban ellenőrizné a jogállamiságot a tagállamokban. Von der Leyen ugyanis a meghallgatásain arról beszélt, hogy olyan átlátható és rendszeres mechanizmust hozna létre, amellyel folyamatosan lehetne monitorozni a jogállamiság helyzetét a tagállamokban.

A lap szerint azonban nem lenne korrekt egy egész országot büntetni a kormányok jogállamellenes intézkedései miatt, ezért ez alól kibúvót jelenthetne a Karácsony-féle városok szövetsége. Ez akár akkor is meg tudna szerezni uniós forrásokat, amikor az országoknak nyújtott támogatásokat korlátozzák.

A Die Welt hozzátette azt is, Karácsony a lengyel lapnak adott interjú előtt beszélt Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterrel, aki támogatta a tervét, neki ugyanis még nagyobb ellenszélben kell dolgoznia, miután a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a korábbiaknál is nagyobb arányban nyert a lengyel parlamenti választáson október 13-án.