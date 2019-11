Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","shortLead":"Polt Péter újabb 9 éves megbízatásáról is dönt ma a parlament. ","id":"20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba183b-80b8-4b3e-a06b-4f451716add1","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Ma_meg_is_szavazhatjak_Hando_Tundet_alkotmanybironak","timestamp":"2019. november. 04. 05:47","title":"Ma meg is szavazhatják Handó Tündét alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","id":"20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ac9634-442b-44c4-87d9-0d9b9837900d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","timestamp":"2019. november. 04. 05:55","title":"Robbanás volt egy Vas megyei orvosi rendelőben, kirepültek az ablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar, amely az Atlanti-óceán partvidékén fákat csavart ki és utakat tett járhatatlanná, napközben 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. ","shortLead":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar...","id":"20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79276c3-d93f-4358-a579-12fdbd4902a6","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","timestamp":"2019. november. 03. 15:10","title":"Hatalmas vihar csapott le Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","shortLead":"\"Anti bácsi\" produkcióján mindenki sírt, ByeAlex szerint komoly esélye van nyerni. ","id":"20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3413a2f7-034e-4659-b547-e75b1f22c126","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Kivalasztottak_az_X_Faktor_versenyzoit","timestamp":"2019. november. 04. 08:57","title":"Kiválasztották az X-Faktor versenyzőit, egy nyugdíjas férfi vitte a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","shortLead":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","id":"20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc3d9f-ebd4-431a-89ea-7cc34f9768f3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","timestamp":"2019. november. 04. 08:53","title":" Visszaéltek a Semmelweis Egyetem nevével: szívgyógyszert akartak eladni az ajánlásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","shortLead":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","id":"20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72451fa9-7ba3-4f79-88f5-c00401f44f0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Leállt a K&H alkalmazása, a honlapja sem volt elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","shortLead":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","id":"20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c95f7-ceb7-4101-8e2d-b0d1214c2059","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","timestamp":"2019. november. 04. 07:18","title":"Hosszú Katinka klubja szerződés nélkül használhatta a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","shortLead":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","id":"20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492ae06-bafe-49f8-9ebf-bda479e4a530","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","timestamp":"2019. november. 02. 21:42","title":"Nem működhetne a Várban az MNB doktori iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]