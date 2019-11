Jakab István alelnök először a november 4-i eseményekre és az emiatti gyásznapra emlékeztet, a T. Ház néma felállással emlékezik az 56-os forradalom leverésére. 195 fő jelenleg a képviselők létszáma, mert négyen is lemondtak a mandátumukról, mivel önkormányzati vezetők lettek, valamint az elhunyt képviselőkről is megemlékezik az Országgyűlés. Az elhunyt képviselők emlékére is néma felállással emlékeznek a képviselők.

Ezután a napirend előtti felszólalások következnek. A DK-s Gréczy Zsolt először arról beszél, Polt Péter legfőbb ügyész újra 9 évig lehet posztján, Gréczy sorolja, mely ügyekben maradt el a nyomozás, a főügyész nem talált bűncselekményre utaló jelet, csak három esetben, illetve politikai indítékból Gréczy szerint koncepciós ügyek indultak. Ilyen a DK-s Varju László elleni eljárás is Gréczy szerint. Varjút az MTVA székházában a biztonsági őrök bántalmazták jogtalanul, Orbán Viktor kiadta ellene a parancsot, de meg fogják védeni.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Dömötör Csaba válaszol Gréczynek, szerinte a törvényeket mindenkinek be kell tartani, ha Varju nem sértette meg, majd tisztázza magát, nem érdemes a mentelmi jog mögé bujdosni. Rendben van-e, hogy politikusok szerkesztőségekbe törnek be, és a választás rendje elleni bűncselekményekkel gyanúsítják? kérdezi Dömötör, majd elmúltnyolcévezik pár mondatot. És kitér arra is, hogy az ellenzék gáncsolja a magyar biztosjelölteket Brüsszelben, "november 4-én nem tudunk másra gondolni", hogy a baloldal nem változott. "Nem szabad, hogy visszatérjen az a posztkommunista klán, amely egyszer már térdre kényszerítette az országot", zárja Dömötör.

Szabó Tímea Párbeszéd-frakcióvezető arról beszél, Budapesten összeül az új közgyűlés kedden, ezzel Budapest felszabadul, vége a térkövezésnek, fákat fognak ültetni, betiltják a rabszolgatörvényt Budapesten az önkormányzati cégekben, addig nem épül stadion egy kerületben sem, amíg nincs elég CT- és MR-készülék. "Tudjuk, Orbán Viktor azon dolgozik, hogy éket verjen az összefogott ellenzékbe", mondja Szabó, és biztos lesznek nehézségek, de megmarad szerinte az összefogás, mert összetartja őket az, hogy leváltsák a "gyűlöletkormányt" 2022-ben.

© Túry Gergely

Megint Dömötör Csaba válaszol, az új településvezetők rögtön meg akarják kerülni a nyilvánosságot, és megindították az ingatlaneladásokat. A főpolgármester alpolgármesterei között sok a Gyurcsány-időkben is itt voltak, "már csak Hagyó Miklós parizerje hiányzik". A szuperkórház leállításáról nem volt szó a kampányban, márpedig a 11. kerület polgármestere le akarja állíttatni azt, mondja Dömötör (László Imre polgármester később azt monda, kiforgatták a szavait, "nem azt mondta, hogy nem szükséges egy modern, korszerű kórház a dél-budai régióban, de nem ott és nem úgy, ahogy és ahol a kormány tervezi" - a szerk.) "Visszatért a Demszky-korszak, ezt tudomásul vesszük". Szabó Tímea végig vitatja Dömötör szavait, a levezető elnök rendre utasítja, "Ne vitatkozzon!"

Keresztes László Lóránt LMP-s frakcióvezető 56 emléke után nemzetárulónak nevezi a kormányt, az orosz tankok Paks II-nél jönnek vissza, de ne lehet igazolni a Budapest-Belgrád vasútvonalat sem. Az állambiztonsági múlt feltárását a kormány lassan húsz alkalommal sikkasztja el, ennyiszer szavazták le az LMP vonatkozó törvényjavaslatait. "Tisztelet a hősöknek, szégyen a nemzetárulóknak."

Rétvári Bence válaszol neki, a KDNP-s politikus, államtitkár szerint a T. Ház méltóságát az ellenzék ellen kéne megvédeni. Az 56 hősök megítélésében egyetért az LMP-s frakcióvezetővel, amely hősök hiába várták a Nyugat segítségét, nem léptek fel a Szovjetunióval szemben, "ez egy örök tanulság nekünk", az ellenzék a Nyugatot majmolja, nem áll a sarkára,az LMP is beállt a sorba. A nyugati hatalmak is megállapodnak Törökországgal, az állambiztonsági múlttal kapcsolatban: a kormány tett lépéseket a kérdésben, nyilvánosságra hozhatja, ha érintett, a saját múltját e tekintetben.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető is 56-ra emlékezik, "valóban nemzeti gyásznap van", a kormány üldözi a véleményszabadságot, tiporja a jogbiztonságot, a lényeg ugyanaz, bár az eszközök finomodnak. "Sem Áder sem Orbán nem tanulta meg október 23. üzenetét", elég volt az oligarchákból, korrupcióból - Handó Tünde alkotmánybírói és Polt Péter főügyészi kinevezése erről tanúskodik. Arcpirító, hogy az állampárttól nem független ember állhat az ügyészség élére, "Polt Péter bűnpártoló".

Rétvári Bence válaszol neki, az MSZP nem tud szerinte kilépni az elmúlt évtizedek gondolati logikájából. Az MSZP félévente temeti a sajtószabadságot, pedig a legnépszerűbb médiumok "az Önök vitorlájába fújják a szelet". Nincs jogbizonytalanság, bizonyítja, hogy sok cég fektet be Magyarországon. A kormány tett a szegénység ellen, csökken a szegények száma, milliós nagyságrendben léptek be a szegénységből a középosztályba az emberek. Rétvári elmondta, a Fidesz szerezte a legtöbb szavazatot az önkormányzati választáson, az ellenzék csak a második lett. Polt Pétert pedig Göncz Árpád jelölte először főügyésznek, nem tudják szakmai érvekkel támadni, csökkent a bűncselekmények száma, a bűntetőhatóság haétkonyabb lett.