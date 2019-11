Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","shortLead":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","id":"20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8837f0e1-4a13-43f6-9289-3ca67769f47b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","timestamp":"2019. november. 08. 13:48","title":"Megölte élettársát egy férfi Tárnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d5328-b95c-4eaa-abdd-966a1c0044c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapesten nyitja meg 24. campusát a Wild Code School nemzetközi programozóiskola. A hagyományostól eltérő oktatási kultúrát és a nemzetközi lehetőségeket kínáló központ öt hónapos intenzív webfejlesztő képzést kínál angol nyelven 2020 januárjától. A tulajdonosok szerint vonzó a régió gyorsan fejlődő startup ökoszisztémája mellett \"a város fiatalos, digitális nomádokat vonzó lüktetése\" is – közölték.","shortLead":"Budapesten nyitja meg 24. campusát a Wild Code School nemzetközi programozóiskola. A hagyományostól eltérő oktatási...","id":"20191108_wild_code_school_budapest_programozas_kodolas_kepzes_indulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44d5328-b95c-4eaa-abdd-966a1c0044c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5f0b5e-7d3d-4714-94bb-2b7952688bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_wild_code_school_budapest_programozas_kodolas_kepzes_indulasa","timestamp":"2019. november. 08. 07:03","title":"Új iskola jön Budapestre, januárban már indulnak is a kódolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2609748-2ff8-474f-87d8-00996c53f04c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó villanyoszlopnak csapódott és kigyulladt a Külső Szilágyi úton.","shortLead":"Egy autó villanyoszlopnak csapódott és kigyulladt a Külső Szilágyi úton.","id":"20191108_Halalos_baleset_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2609748-2ff8-474f-87d8-00996c53f04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ecb70-1042-48b9-811e-3a895959d5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Halalos_baleset_Ujpesten","timestamp":"2019. november. 08. 05:28","title":"Halálos baleset Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is hatástalan vele szemben.","shortLead":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is...","id":"20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d882b7-f52c-48b3-8133-f22db158efbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","timestamp":"2019. november. 07. 08:03","title":"Új vírus terjed az androidos mobilokon, lehetetlen megszabadulni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","shortLead":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","id":"20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3b93bd-ad37-4fda-b6b6-72faee522da9","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","timestamp":"2019. november. 07. 13:41","title":"Bemutatták az Uniforiát, az Eb hivatalos labdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b","c_author":"HVG","category":"360","description":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","shortLead":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","id":"201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3681-fbdf-418c-a37f-47a45d20d514","keywords":null,"link":"/360/201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 07. 12:00","title":"Oscar-nevezett és a Berlinalén díjnyertes olasz filmek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok mindennapi életét is rombolja – mondja Deborah Zoe Laufer, a Szemünk fénye című darabjának premierje miatt a közelmúltban Budapesten járt szerző.","shortLead":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok...","id":"201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f2ed99-fa2e-49d3-b9e5-4d7a5798626a","keywords":null,"link":"/360/201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","timestamp":"2019. november. 07. 19:00","title":"Stand-up komikusból drámaíró lett és szerinte a tévé az úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","shortLead":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","id":"20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7540df5d-d5bd-4b87-be8a-ea129eee98ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","timestamp":"2019. november. 08. 09:41","title":"A Miniből is van már elektromos, meg is néztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]