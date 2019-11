Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","shortLead":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","id":"20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debacaa3-3561-496d-8fee-b38cefe58c99","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","timestamp":"2019. november. 06. 12:55","title":"Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","shortLead":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","id":"20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a73be-c8d5-46dc-9d51-014bc1593a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","timestamp":"2019. november. 06. 05:16","title":"Százezer milliárd forintnál is több pénzt utaltak át a magyarok idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár életmentésre is alkalmas funkciót. 