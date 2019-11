Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések az ország különböző részei között.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések...","id":"20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb870ee-3a9a-4df1-b319-664f9c3e8653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","timestamp":"2019. november. 06. 09:17","title":"Budapesten nagyot nőtt, vidéken jócskán visszaesett a lakásépítések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal vádolnak, hogy 2014 májusában megölte a feleségét. A férfi tagadja a gyilkosságot, a felesége bátyja viszont biztos a bűnösségében.","shortLead":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal...","id":"20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92d79a3-4528-493b-a590-15ffa78bfbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","timestamp":"2019. november. 06. 00:22","title":"Megszólalt a felesége megölésével vádolt darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan panaszkodnak az Airbnb-re azért, mert a szállásadójuk átverte őket. Hiába tettek azonban panaszt, semmi sem történt. Egészen mostanáig.","shortLead":"Sokan panaszkodnak az Airbnb-re azért, mert a szállásadójuk átverte őket. Hiába tettek azonban panaszt, semmi sem...","id":"20191107_airbnb_szallas_atveres_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1be51b5-5e6f-418e-9a9d-9a51baf3c933","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_airbnb_szallas_atveres_ellenorzes","timestamp":"2019. november. 07. 17:03","title":"Befellegzett az Airbnb-s csalóknak, komoly szigorítás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül a harmadik parlamenti választást tartja. A tét most is az, mint két éve: mi lesz a Brexittel.","shortLead":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül...","id":"201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb37c84-1397-4f64-a05c-ac06b53277cc","keywords":null,"link":"/360/201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","timestamp":"2019. november. 06. 19:00","title":"Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","shortLead":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","id":"20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee492526-0843-4f10-952b-1bc381ba6a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","timestamp":"2019. november. 06. 07:30","title":"Fának csapódott egy autó Koroncónál, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","shortLead":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","id":"20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50eaaf-52ee-4551-8e16-09ef00f35a93","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","timestamp":"2019. november. 07. 07:30","title":"Jól ismerhette gyilkosait a szalonnai emberölés áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Andy Vajna tárgyainak decemberi árveréséből származó bevétel egy részét jótékony célokra ajánlja fel az özvegy.","shortLead":"Az Andy Vajna tárgyainak decemberi árveréséből származó bevétel egy részét jótékony célokra ajánlja fel az özvegy.","id":"20191106_Vajna_Timea_nem_adja_a_fenykepalbumokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1de1ca0-4f13-44bd-b5ec-c2b8f9ce2b25","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Vajna_Timea_nem_adja_a_fenykepalbumokat","timestamp":"2019. november. 06. 09:14","title":"Vajna Tímea nem adja a fényképalbumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]