[{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt polgármester is letette az esküt. Nem jutottak be, így csak érkezéskor és távozáskor fújolták és dobálták Borkai Zsoltot. A Fideszből kilépett polgármester ma délután 4-kor benyújtja lemondását.","shortLead":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt...","id":"20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5089fa-1cff-4d0e-9f91-abf830ea0d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 08. 07:17","title":"\"Az Adria pornósztárja felveszi a mandátumot\" - videónk a botrányos győri közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","shortLead":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","id":"20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c33aeb-6fd0-4437-8036-fd5085455b00","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","timestamp":"2019. november. 06. 14:37","title":"Szalmonellával fertőzött mandulát hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke figyelmeztet, hogy súlyosabb büntetések jöhetnek rasszizmus esetén.","shortLead":"Az MLSZ elnöke figyelmeztet, hogy súlyosabb büntetések jöhetnek rasszizmus esetén.","id":"20191108_Csanyi_szerint_a_magyar_valogatott_szurkoloi_peldat_vehetnenek_a_Fradidrukkerekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780adc53-0b99-459f-8019-e7544b3028b3","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Csanyi_szerint_a_magyar_valogatott_szurkoloi_peldat_vehetnenek_a_Fradidrukkerekrol","timestamp":"2019. november. 08. 10:18","title":"Csányi Sándor: Inkább szidják az MLSZ-t, csak ne legyenek rasszisták!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","shortLead":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","id":"20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117beab-dbe0-4670-8ca9-a813cfdb9ebc","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","timestamp":"2019. november. 06. 11:27","title":"Emma Watson szingli, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","shortLead":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","id":"20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cc6d3d-c62b-4785-bb83-2e88734b67e6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","timestamp":"2019. november. 06. 14:47","title":"A 23 éves Timothée Chalamet-t kifárasztotta a sztárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló megállapodást Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ főtitkárhelyettesével írta alá Szijjártó Péter.","shortLead":"Az erről szóló megállapodást Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ főtitkárhelyettesével írta alá Szijjártó Péter.","id":"20191107_Budapesten_lesz_az_ENSZ_terrorizmus_elleni_regionalis_irodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abca3ffc-87c4-48f7-9514-e582b6850714","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Budapesten_lesz_az_ENSZ_terrorizmus_elleni_regionalis_irodaja","timestamp":"2019. november. 07. 14:24","title":"Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni regionális irodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe a Földet. ","shortLead":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe...","id":"201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43cadb-96fd-4aa4-abc0-a8791720c378","keywords":null,"link":"/360/201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","timestamp":"2019. november. 06. 15:30","title":"Elment szegfűszegért, és sose tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]