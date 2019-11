Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","id":"20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddd542-ac52-4cb5-b28b-c234d7a5230d","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","timestamp":"2019. november. 07. 15:53","title":"Csalnak a katával, ezért tervezi szigorítani a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt elmarasztaló döntését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt...","id":"20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09e0be-8561-4fd6-a3d6-b5b83abc4ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 06. 11:12","title":"Az Ab szerint törvényesen kampányolt a szekszárdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló megállapodást Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ főtitkárhelyettesével írta alá Szijjártó Péter.","shortLead":"Az erről szóló megállapodást Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ főtitkárhelyettesével írta alá Szijjártó Péter.","id":"20191107_Budapesten_lesz_az_ENSZ_terrorizmus_elleni_regionalis_irodaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abca3ffc-87c4-48f7-9514-e582b6850714","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Budapesten_lesz_az_ENSZ_terrorizmus_elleni_regionalis_irodaja","timestamp":"2019. november. 07. 14:24","title":"Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni regionális irodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","shortLead":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","id":"20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc2443f-7d6b-4960-b427-3da795a6d834","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. november. 06. 12:51","title":"Csányi: Rossi akkor is marad, ha nem jutunk ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A számot 2015-ben vette fel az énekes. A számot 2015-ben vette fel az énekes. A BBC Radio 2 most játszotta először. ","id":"20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=054e427f-68a2-42f6-aa74-26903b67f539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a3dc9-d5c4-4907-9f85-086a7cfa1e2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","timestamp":"2019. november. 07. 08:55","title":"Az autók ablaktörlői lesznek a közösségi időjárás előrejelzők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","id":"20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504590b5-8f2b-4a2f-961d-574e3416911f","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","timestamp":"2019. november. 08. 06:15","title":"Több szurkolót is előállítottak a Fradi Európa-liga mérkőzése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]