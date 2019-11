Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","shortLead":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","id":"20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d6f20-f1d5-4dec-81ff-1d5b8aa2f281","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","timestamp":"2019. november. 06. 06:46","title":"A BKK-tól tanulhatna a MÁV, hogyan kell behajtani a büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","shortLead":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","id":"20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c33aeb-6fd0-4437-8036-fd5085455b00","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","timestamp":"2019. november. 06. 14:37","title":"Szalmonellával fertőzött mandulát hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik, hogy fontos az alacsony légszennyezettség.","shortLead":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik...","id":"20191105_opel_vivaro_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ace7a5-35b2-407a-afb9-2fbe504326c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_opel_vivaro_elektromos","timestamp":"2019. november. 05. 14:20","title":"Az Opel is piacra dobja a maga elektromos furgonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","shortLead":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","id":"20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09f4c26-81d4-4c0b-a81f-c846edbefa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Tusk nem indul az elnökválasztáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár életmentésre is alkalmas funkciót. Az Autoland nem robotpilóta, de hasonlóan működik.","shortLead":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár...","id":"20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb00f8a-5ef4-459d-8261-6e7704bbeb4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","timestamp":"2019. november. 06. 09:03","title":"Amelyik repülőgépbe beszerelik a Garmin újítását, az gombnyomásra leszáll majd, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Interjút készített a HVG David Cornstein amerikai nagykövettel. Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint.","shortLead":"Interjút készített a HVG David Cornstein amerikai nagykövettel. Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért...","id":"20191106_Az_amerikai_nagykovet_szolt_Orbannak_kamubankot_hoznak_Budapestre_az_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8536fe-d6dd-4672-a401-13af98061038","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_amerikai_nagykovet_szolt_Orbannak_kamubankot_hoznak_Budapestre_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 06. 11:59","title":"Az amerikai nagykövet szólt Orbánnak: kamu bankot hoznak Budapestre az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat ez a kópia. ","shortLead":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat...","id":"20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0442ca2-e471-4368-8cad-5eed4e4aafc1","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","timestamp":"2019. november. 05. 13:46","title":"Most már jöhet a világvége: a természeti katasztrófáknak is ellenáll az első Superman-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]