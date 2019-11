Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagos novemberi időnk lesz, ami az időjárástól elég ritka produkció.\r

\r

","shortLead":"Átlagos novemberi időnk lesz, ami az időjárástól elég ritka produkció.\r

\r

","id":"20191111_Kodos_majd_napos_de_hideg_ido_lehet_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9029ecae-a31a-440c-b81d-eca2b410dfce","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Kodos_majd_napos_de_hideg_ido_lehet_hetfo","timestamp":"2019. november. 11. 05:05","title":"Ködös, majd napos, de hideg idő lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából. Hogy néz ki a gyerekek szemével Molenbeek, az a brüsszeli negyed, amelyet ma csak a terroristák fészkeként, európai no-go zónaként ismerünk? Mit kezd az emberiség a 400 méter mélyen a föld alatt raktározott nukleáris hulladékkal, és mi történt egy Kádár-kori elmegyógyintézet falai között? Nehéz témák, amelyeket fogyasztható formában dolgoztak fel dokumentumfilmes rendezők. Jó csemegézést kívánunk. ","shortLead":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából...","id":"20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4eed3-36ef-4fbc-9f49-1f827dc029bf","keywords":null,"link":"/elet/20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","timestamp":"2019. november. 10. 20:00","title":"Bűn-e, ha arrébb tesz az ember egy hegyet és kibelezi a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség megerősítette, hogy rálőtt tüntetőkre. \r

","shortLead":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, ahol a tüntetők egy ideje már a vezetés távozását követelik. A rendőrség...","id":"20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf4b02a-f695-4486-8c7d-137c4878ed2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Hongkong_megint_eles_loszerrel_lott_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 11. 05:35","title":"Hongkong: megint éles lőszerrel lőtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?","shortLead":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok...","id":"20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968e70a3-24d0-4cd9-961c-ea6ba086f6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","timestamp":"2019. november. 11. 07:30","title":"Így néz ki egy közel nulla energiaigényű épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első ISIS-harcosát az USA kapta vissza.\r

\r

","shortLead":"Az első ISIS-harcosát az USA kapta vissza.\r

\r

","id":"20191111_Torokorszag_megkezdte_az_1200_kulfoldi_Iszlam_Allamkatona_kitoloncolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2593019c-1c12-46ba-b598-f826214965dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Torokorszag_megkezdte_az_1200_kulfoldi_Iszlam_Allamkatona_kitoloncolasat","timestamp":"2019. november. 11. 10:32","title":"Törökország megkezdte az 1200 külföldi Iszlám Állam-katona kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új zugligeti campusában. De számos más építészeti megoldás is ösztönzi még itt közös munkára a hallgatókat.","shortLead":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti...","id":"201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51c2d5-9c57-4b7a-9385-c40c6d894ed6","keywords":null,"link":"/360/201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","timestamp":"2019. november. 10. 16:00","title":"Világszínvonalú otthont kapott Budán az európai hírű dizájnegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]