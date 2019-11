A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyárfás Tamás pere elkezdődött, rasszista plakát a 8. kerületben, lejárt egy kampányhatáridő. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gyárfás Tamás pere elkezdődött, rasszista plakát a 8. kerületben, lejárt egy kampányhatáridő. Ez a hvg360 esti...","id":"20191112_Radar360_Testkameras_felvetel_egy_NAVrajtautesrol_haborus_keszultseg_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7fe65-2dd1-48fb-b46b-3bbd34eaea4b","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Testkameras_felvetel_egy_NAVrajtautesrol_haborus_keszultseg_Izraelben","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"Radar360: Testkamerás felvétel egy NAV-rajtaütésről, háborús készültség Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","shortLead":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","id":"20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebffaa-5dcd-4709-8bad-18b1cce469da","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 12:17","title":"Továbbra is nehézkes a közlekedés az M0-son, fél órával nő a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","shortLead":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","id":"20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978f55a-0e39-4e1b-b26c-f218bdd89fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","timestamp":"2019. november. 12. 12:55","title":"Országos hiány van K-vitaminból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","shortLead":"Íme egy hamisítatlan amerikai muscle car, melynek nem túl sok ellenfele akad a piros lámpás gyorsulásoknál. ","id":"20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765c6fe-1420-4902-bd2b-6df0025d4799","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_elol_is_van_kipufogoja_ennek_az_1546_loeros_izomautonak","timestamp":"2019. november. 12. 07:59","title":"Elöl is van kipufogója ennek az 1546 lóerős izomautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került kereskedelmi forgalomba. Most viszont lefotózták valahol, vagy legalábbis egy olyan gépet, ami igencsak úgy néz ki, mint az Apple eddigi legnagyobb teljesítményű Mac-je.","shortLead":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került...","id":"20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e52568-59e6-4ba1-9ee7-79fe148fbe89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","timestamp":"2019. november. 11. 13:03","title":"Van, aki már használja a még meg sem jelent, sok millió forintos Mac Prót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A találkozó után már szent volt a béke.","shortLead":"A találkozó után már szent volt a béke.","id":"20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38805d57-a40d-4356-8f3a-8bd3c4c662fc","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","timestamp":"2019. november. 11. 10:57","title":"Balhé a Bundesligában: szinte felöklelte az edzőt a frankfurti játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]