Karácsony Gergely adott egy hosszú videós interjút a Blikknek. Szóba került, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntései alapján az MSZP–SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került. Karácsony elmondta, a 2010 előtti baloldali politika és személyek felett eljárt az idő. Viszont szerinte a kollégái többsége civil ember, aki most jött be a politikába, persze vannak olyanok, akik régiek. Úgy fogalmazott: kétharmad-egyharmad arányban vannak újak és a régiek.

Úgy vélte, a cégek igazgatótanácsába volt miniszterek ülnek be, de politikai szerepvállalásuk felett eljárt az idő. Ők a szakmai tapasztalataik miatt vannak ott, az igazgatótanács egy közösségi kontroll, mindenféle emberek vannak benne. Attól, hogy valaki tíz éve miniszter volt, az nem jelenti azt, hogy szakmailag ne lenne alkalmas a feladatra.

Az igazi kérdés a főpolgármester szerint a cégvezetők személye.

"Oda csak szakmai alapon, komoly pályázattal lehet jönni, aki máshogy jön azt elküldöm. Bármely oldalról érkezhet a pályázó, ugyanolyan esélyekkel indul, de mindenkinek a nyilvánosság előtt kell megvédenie pályázatát."

Ahogy a hvg.hu is megírta, Újbuda és Erzsébetváros is Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával szerződött céges átvilágításokra, ami ellen tiltakozott a Momentum, az LMP és a Jobbik is. Karácsony Gergely erre úgy reagált most, hogy nem a budapesti ellenzék vezetője, hanem Budapest főpolgármestere. Feltette a kérdést:

hogy egy ellenzéki polgármester kivel köt szerződést, az rám milyen hatással van?

A múlt heti kormányülés is szóba került. Karácsony elmondta, az ülésre leginkább a tapogatózás volt jellemző, de vannak olyan tervezett beruházások, amelyben szerinte közelebb van az álláspontja a kormányéhoz, mint korábban Tarlós Istváné volt. Példaként a 14-es villamos vonalának meghosszabbítását hozta fel, vagyis a pesti fonódó villamos létrehozását.