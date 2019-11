Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","shortLead":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","id":"20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f89a07d-0a76-454d-a279-14003cc28710","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","timestamp":"2019. november. 04. 10:40","title":"Videó: egy BMW-vel sem mindig egyszerű az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc4fd12-761a-4553-8545-c858d9e4ee9a","c_author":"Babos Attila","category":"360","description":"A Szabad Pécs pályázni fog városi forrásra, de nem lesz önkormányzati sajtó – írja Babos Attila a helyi kritikus sajtó előtt álló kihívásokról. Az újságíró az ellenzék médiaépítési elképzeléseit viszont nem tartja jó iránynak. ","shortLead":"A Szabad Pécs pályázni fog városi forrásra, de nem lesz önkormányzati sajtó – írja Babos Attila a helyi kritikus sajtó...","id":"201944_a_hir_szent_pecs_szabad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc4fd12-761a-4553-8545-c858d9e4ee9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349aaf98-5330-4705-bb32-2ec7669b1d0c","keywords":null,"link":"/360/201944_a_hir_szent_pecs_szabad","timestamp":"2019. november. 04. 11:00","title":"Ellenzéki médiatervek? Reméljük, csak rosszul értettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha zárolták a számláját az adategyeztetés elmulasztása miatt, akkor már csak személyesen lehet tenni ez ellen.","shortLead":"Ha zárolták a számláját az adategyeztetés elmulasztása miatt, akkor már csak személyesen lehet tenni ez ellen.","id":"20191104_adategyeztets_mkb_bankszamla_zarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819c8036-4bb6-4151-be3b-6f8fcb8af633","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_adategyeztets_mkb_bankszamla_zarolas","timestamp":"2019. november. 04. 14:25","title":"Ha kihagyta az adategyeztetést és zárolták a számláját, semmi pánik, még van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka, amelyet Nino Cerruti tett naggyá fél évszázaddal ezelőtt. Most eljött az ideje annak, hogy a műgyűjtők szűk körén túl a szélesebb közvélemény is megismerkedjen egy másik Cerrutival, nevezetesen a műgyűjtő Francesco Federico Cerrutival. Neve hazájában eddig is jól csengett, mert bár gyűjtőként rendkívül visszahúzódó volt, az ehhez szükséges tőkét az apja által 1925-ben alapított, de már neki köszönhetően piacvezetővé vált, közismert könyvkötőcég alapozta meg, főként a telefonkönyvbizniszben. Élete csaknem egy évszázadot ívelt át: 1922-ben született Genovában, és 2015-ben halt meg Torinóban. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a Cerruti névről, az emberek többsége azt válaszolná, hogy egy kozmetikai márka...","id":"20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4cdaa7-5d2f-4c3c-b3e8-bcec70ae1030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c39976-3311-482f-aa4d-b908ae8a7a33","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_A_maganyos_konyvkoto_villaja","timestamp":"2019. november. 04. 15:19","title":"A magányos könyvkötő villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","shortLead":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","id":"201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847dd6a-0d27-45a9-ac6a-610a2c0274c6","keywords":null,"link":"/360/201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","timestamp":"2019. november. 04. 14:00","title":"Ilyen is ritkán van: Mészárosék helyét szakemberek veszik át egy cégben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség is figyelmeztetést adott ki. Az incidens ugyanakkor nem eredményezett globális fertőzöttséget.","shortLead":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági...","id":"20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0324ecd-d9a5-4b56-b5ab-567fdbbb13b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 04. 19:03","title":"Megindult az újabb támadás a számítógépek ellen, de úgy tűnik, egyelőre nincs miért félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. november. 04. 09:30","title":"Környezetbarát, és sosem fogy el? Mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akinek együttese négy nappal később Walesben játszik sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt.","shortLead":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar...","id":"20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e234e685-c711-4bd2-96f1-3f83cfa5682d","keywords":null,"link":"/sport/20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 04. 20:43","title":"Keretet hirdetett, nagy változtatást jelentett be Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]