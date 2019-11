Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon a kormányok. Ez nagyjából 3 milliárd embert jelent.","shortLead":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon...","id":"20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51239f-9b76-49be-9d09-6bb3f133af03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","timestamp":"2019. november. 09. 19:03","title":"Nem paranoia, ez tény: 10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c9ebdd-73ba-4e5f-92a0-3b2f6e25fb22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Száz éve, 1919. november 10-én született Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov, a világ legismertebb és legelterjedtebb kézifegyverének tervezője, akinek neve már életében közszó lett.","shortLead":"Száz éve, 1919. november 10-én született Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov, a világ legismertebb és legelterjedtebb...","id":"20191110_Mihail_Tyimofejevics_Kalasnyikov_kezifegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c9ebdd-73ba-4e5f-92a0-3b2f6e25fb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81c848-147c-4bfd-bec5-c5b5dd5e2b59","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Mihail_Tyimofejevics_Kalasnyikov_kezifegyver","timestamp":"2019. november. 10. 15:26","title":"Csak Vietnamban vallották be, de már '56-ban ezzel lőhettek Budapesten a szovjetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

