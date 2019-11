Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e41cab-dc8c-4582-b514-54d00114e5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","timestamp":"2019. november. 14. 18:33","title":"13 év fegyházat kapott egy férfi, aki többször megerőszakolt egy lányt Oroszlány mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","shortLead":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","id":"20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e3b3ed-1e02-475f-8ea2-01fde42c2e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","timestamp":"2019. november. 14. 06:15","title":"Videóra vették, ahogy a mélybe zuhan egy magyar kamionos Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és hogy az intézetelvételek miatt ki kellett lépniük a Science Europe nevű nemzetközi szervezetből, mivel ők szigorú politikamentességet várnak el tagjaiktól.","shortLead":"Lovász László beszélt arról is, hogy Freundnak nem kellett volna a fiatalságot mételyező tudósokról írnia, és...","id":"20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06815a24-d7ec-4f05-8b37-1097a447bad5","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_lovasz_laszlo_mta_elnok_kutatohalozat_maroth_miklos_elkh_freund_tamas_kiszivargott_level","timestamp":"2019. november. 13. 11:05","title":"Erre gondol az MTA-elnök minden lefekvéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","id":"20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d7c85-8038-4c0e-9c61-781fb968fd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","timestamp":"2019. november. 13. 05:40","title":"Jó évet zár a budapesti Nagybani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást tesz, ítélet is születhet.","shortLead":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást...","id":"20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b640f4-509b-43d1-9d26-ed2566f39ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","timestamp":"2019. november. 13. 10:01","title":"Hasszán F. azt kérte, ne végezzék ki - élőben a tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","shortLead":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","id":"20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e1a6a-4801-4fad-a1e2-ebe88831df0f","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","timestamp":"2019. november. 13. 11:30","title":"Kizártak az Oscar-versenyből egy osztrák filmet, mert túl sok benne az angol szöveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról számolt be, hogy nincs rendben, hogy még csak a bűnügyi felügyeletét sem rendelték el a férfinak.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról...","id":"20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df35be8a-1f9e-4046-bda7-6d8c4da9ea78","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Megtorlástól tart a brutálisan megvert bujáki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","shortLead":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","id":"20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c124b-5939-4c53-9068-ac8671750419","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. november. 14. 13:55","title":"Megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]