Most tartja alakuló ülését a ferencvárosi képviselőtestület, sokáig kérdés volt, a Baranyi Krisztina által javasolt két alpolgármestert megszavazzák-e az ellenzéki pártok. Mindkét jelöltje átment, a Momentum azonban nem hagyta szó nélkül, hogy nem az általuk támogatott Jancsó Andrea lett a jelölt.

Cikkünk frissül

Most tartja alakuló ülését a ferencvárosi képviselő testület, ahol döntöttek az alpolgármesterekről is. Baranyi Krisztina polgármester két embert jelölt, Döme Zsuzsannát, aki a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tagja, és Reiner Roland LMP-s képviselőt, aki bent ül a testületben. Döme külsősként segíti majd.

A Momentum mást, Jancsó Andreát szerette volna (ő mérkőzött meg Baranyival az előválasztáson), azonban Baranyi ezt nem támogatta, ő egy másik momentumos képviselőt, Mátyás Ferencet kérte fel, aki magánéleti okokra hivatkozva visszamondta a megbízást.

A Momentum azonban nem hagyta szó nélkül, hogy nem az ő javasoltjuk a befutó, Takács Krisztián úgy kiosztotta Baranyit, hogy ahhoz a Fidesz is csak bólogatni tudott.

Takács azt mondta: támogatják ugyan Baranyi jelöltjeit, mert ez szolgálja Ferencváros érdekét, mert nem akarják tovább húzni az időt. Egy hónappal a választás után alakult csak meg a testület, nem tudták elkezdeni a szakmai munkát, ez sérti a ferencvárosiak érdekét – vetette Baranyi szemére csakúgy, mint néhány perccel korábban a Fidesz. (Azt egyikük sem mondta, hogy Baranyi eredményét megtámadták, így jóval később emelkedett jogerőre az eredmény.)

A sajtóban azzal vádolnak egyes ellenzéki pártokat, hogy benyújtották a számlát, de van, akinek be sem kell nyújtani a számlát, úgyis kifizetik őket

– mondta, utalva vélhetően az LMP-s alpolgármester személyére, és a hvg.hu korábbi cikkére. Azt mondta,

füstös hátsó szobákban megtett ígéretek szolgálnak annak alapjául, hogy kiket választanak meg, többet ér a lojalitás, a hűség, mint a szakmai érvek, hogy kinek mennyi tapasztalata van.

Gyurákovics Andrea fideszes képviselő ehhez annyit tett hozzá:

csak csatlakozni tud ahhoz, amit a Momentum mondott.

© Fazekas István

Az előző polgármester, Bácskai János is itt ül a testületben, ő azt kérdezte, miért pont őket akarta Baranyi alpolgármesternek, mire a polgármester azt mondta, mert ők, illetve pártjaik támogatták őt kezdettől fogva az előválasztáson is, illetve a választás után is együtt dolgoztak.

Tehát mégsem igaz, hogy itt nem haveri alapon osztogatnak posztokat

– csapott le Gyurákovics, mire Baranyi emelt hangon azt válaszolta,

az a gyakorlat, ahogy ön is elintézte a rokonának az ingyen parkolást, meg képviselők kapták meg a közpénzből felújított önkormányzati lakásokat, amiket aztán eladtak, a Fideszre jellemző.

Majd elmondta, milyen szakmai érvek miatt jelölte Dömét és Reinert. Az emelt hangért Gyurákovics megrótta, Bácskai pedig azt jósolta, a Baranyit a választáson támogató pártok nem fogják megszavazni jelöltjeit és úgy látta, ezekkel az alpolgármesterekkel 18-ból 16 képviselő nem lesz képviselve. Nem tudni, Bácskai miből következtetett arra, hogy a két alpolgármestert nem szavazzák meg, az MSZP–DK frakció előzetesen azt közölte, támogatják mindkettőjüket, miután tegnap meghallgatták őket. Két körben szavaznak az alpolgármesterekről, először Reiner Rolandról döntött a testület titkos szavazáson. 10 igen szavazattal megválasztották, 1 nem és 7 tartózkodás mellett. Nem tudni, ki hogy szavazott, annyi mindenesetre tény, 11 ellenzéki politikus ül a testületben. Döméről most szavaznak, de a helyszínen az egyik kutyapárti aktivista azt mondta, aggódik miatta, a helyi momentumosok szerinte nem szeretik őt, féleleme alaptalan volt.

Döme Zsuzsanna 10 igen szavazattal ment át, 7 nem és 1 tartózkodás mellett.

Reiner Roland fizetését csökkentették ellenzéki javaslatra, a polgármesteri illetmény 70 százalékát, kevesebb mint 700 ezer forintot kap. Baranyi nemmel szavazott.

Jövő héten rendkívüli ülés lesz a parkolásról

Még a szavazást megelőzően, az ülés elején Baranyi Krisztina elmondta a programját, azzal kezdett, a szeméyles ambíció vagy hatalom nem írhatja felül a közérdeket. Szerinte sokakat meglepett a választás eredménye, azokat, aki feladták a reményt, hogy boldogabb országban élhetnek, és azokat is, akik azt hitték, hűbérbe kapták a hatalmat. Az ellenzék győzelme reménykeltő 2022-re nézve is.

Beszélt arról is, hogy a választás utáni hetekben a hivatali ügyek átvétele volt a legsürgetőbb feladat, folyamatosan dolgozzák fel a szerződéseket, dokumentumokat, a korábbi ellenzéki polgármester, Gegesy Ferenc segítségével. 242 szerződés átvizsgálása zajlik folyamatosan, Baranyi szerint több mint 20 olyan szerződést találtak eddig, amellyel több 10 millió forint értékben szivattyúztak ki közpénzt, ami kárt okozott. Ezekről nem mondott többet az ülésen.

© Fazekas István

Bejelentette, jövő hétre rendkívüli ülést hívott össze a parkolási rendelet módosítása érdekében, a cél, hogy december 31 után saját kézben, a lehető legjobb szolgáltatást adják. "Véget vetünk annak, hogy a fideszhez kapcsolódó magánvállalkozók és oligarchák kezébe kerüljenek a parkolóórákba bedobott forintok."

Elmondta azt is, a Papcsák Ferenc ügyvédi irodájával kötött szerződést már felmondták. Napközben nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, amely alapján az egyik ügyvédi iroda 6 éve nem számol el a kerület felé 17 millió forinttal.

A napirendnél nem ő volt az úr

Baranyi eredetileg csak az alpolgármesterekről illetve a fizetésekről szavaztatott volna, azonban az ellenzéki képviselők összefogva több módosító javaslatot nyújtottak be a napirendhez - egy sajnálkozó, a médiának körbeküldött közlemény kíséretében -, végül Baranyi nem állt ellen. Meg is köszönte, hogy ilyen aktívak az ellenzéki képviselők. Szavaztak például arról, hogy a kézilabdacsarnok építését függesszék fel, amíg a képviselők nem látják a részleteket - itt Baranyi nemmel szavazott, mert ő támogatja a felépítést, szerinte ez a multifunkciós csarnok 15 éves adóssága Budapestnek. A fideszes Gyurákovics Andrea kérdőre vonta azt állítva, korábban mást mondott, Baranyi azonban visszautasította ezt. Ilyen oda-vissza szólogatásból több is volt az ülésen.

Az atlétikai centrumról más volt Baranyi véleménye: támogatta azt az ellenzéki előterjesztést, amely felkéri a kormányt és a kiemelt kományzati beruházások központját, hog ya képviselőtestületnek adjon részletes tájékoztatást a beruházásról, mutassa meg a terveket.

© Fazekas István

Az "Ez a minimum" átláthatósági javaslat is átment, bár a Fidesz - Bácskai Jánossal az élen a javaslat vitájakor azt kérte számon, mikor kapják meg a jegyzőkönyvet a polgármesterrel folytatott megbeszélésről. A bizottsági helyekről egyeztetett Baranyi a Fidesszel, azt mondta, olyan gyorsan készül el a jegyzőkönyv, ahogy a Fidesz idején készült, mire Gyurákovics azt mondta, múlt péntekre ígérte azt. Baranyi erre ciccent egyet.

Az alakuló ülést a díszteremben tartják, ami tele van Baranyi szimpatizánsaival, még a folyosón is ülnek. A jelenlévők az alpolgármester-választásig voltak nagyon aktívak, többször tapsoltak, éljeneztek, Bácskai minden felszólalásakor köszöntötte is "a lelkes civileket" is.