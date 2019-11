Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","shortLead":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","id":"20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b35dc9-048f-4a8c-b58d-cffe7b6942f4","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","timestamp":"2019. november. 12. 14:25","title":"A Fidesz és az MSZP is megszólalt a rasszista józsefvárosi plakát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","shortLead":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","id":"20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99471aee-1d58-4141-8e97-98bccf13e694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","timestamp":"2019. november. 14. 05:36","title":"Áder szerint a klímaváltozás üzleti lehetőségnek is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Magyarországon a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"2020 február végétől az alapvető jogok biztosa vizsgálja ki a rendőrséggel szembeni panaszokat – ezt tartalmazza egy új törvényjavaslat, amely egyúttal megszünteti a Független Rendészeti Panasztestületet. Az előterjesztő Gulyás Gergely miniszter indoklást nem adott.","shortLead":"2020 február végétől az alapvető jogok biztosa vizsgálja ki a rendőrséggel szembeni panaszokat – ezt tartalmazza egy új...","id":"20191113_fuggetlen_rendeszeti_panasztestulet_torvenyjavaslat_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7969b6f1-86ae-4ee5-946c-b62fc0ed8e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_fuggetlen_rendeszeti_panasztestulet_torvenyjavaslat_gulyas_gergely","timestamp":"2019. november. 13. 08:54","title":"Az ombudsmanhoz kerülnek a rendőrséggel szembeni panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","shortLead":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","id":"20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e1a6a-4801-4fad-a1e2-ebe88831df0f","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","timestamp":"2019. november. 13. 11:30","title":"Kizártak az Oscar-versenyből egy osztrák filmet, mert túl sok benne az angol szöveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi volt fideszes városvezető is komoly összeget kap.","shortLead":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi...","id":"20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d56c2db-3d06-45b3-b056-d762bb3f00af","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","timestamp":"2019. november. 13. 20:14","title":"Több volt fideszes polgármester is milliókat kap a ki nem vett szabadságaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","shortLead":"Orosz Bernadett még bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri az embereket, hogy ne önbíráskodjanak.","id":"20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b67c7cc-94c3-49e1-b346-ba2616907933","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Ha_legkozelebb_talalkozunk_en_biztosan_halott_leszek__megszolalt_a_felismerhetetlensegig_bantalmazott_no","timestamp":"2019. november. 13. 09:55","title":"„Ha legközelebb találkozunk, én biztosan halott leszek” – megszólalt a felismerhetetlenségig megvert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]