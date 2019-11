Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. ","shortLead":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos...","id":"20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f56517-75f9-40d0-82e3-335ab305e90e","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","timestamp":"2019. november. 14. 20:28","title":"Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238c160b-2bee-4af7-8de5-402d17c3f640","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után című könyv címlapján csak apró betűsen jelenik meg, a tanulmánykötet központi témája Trianon, (meg)tárgyalása azonban látványosan eltér a politikai szlogenek uralta közbeszédtől. ","shortLead":"Bár a Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után című könyv címlapján csak apró betűsen jelenik meg...","id":"201946_konyv__ismeretlenul_is_ismeros_haborubol_bekebe_amagyar_tarsadalom_1918_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=238c160b-2bee-4af7-8de5-402d17c3f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f688a374-6619-4cf6-bbcb-0efe63a3a8d5","keywords":null,"link":"/360/201946_konyv__ismeretlenul_is_ismeros_haborubol_bekebe_amagyar_tarsadalom_1918_utan","timestamp":"2019. november. 16. 13:00","title":"Trianonról másképp: az akkori Soros és a sajtó megregulázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd emlékezetes.","shortLead":"A Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers meccse Myles Garrett példa nélküli szabálytalanságáról marad majd...","id":"20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596c9007-c66c-4d6f-93b6-6382d2f68258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4db6db4-566d-430b-a7e9-35c13dfe0085","keywords":null,"link":"/elet/20191115_szabalytalansag_nfl_cleveland_pittsburgh_sisak_utes","timestamp":"2019. november. 15. 11:45","title":"Döbbenetes szabálytalanság: saját sisakjával taglózta le ellenfelét az amerikaifocista – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","shortLead":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","id":"20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9036d-0b96-4999-9286-73b1cf960b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","timestamp":"2019. november. 15. 11:15","title":"Zsiday Viktor elmondta, mibe bukhat bele az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci szereplőknek, a szabályozó és felügyelő intézményeknek saját eszközeikkel is támogatni kell – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci...","id":"20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c55a3c-ee09-40fd-b54e-69535ae21d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. november. 15. 14:53","title":"Matolcsy elmondta, hogyan harcolna a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","shortLead":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","id":"20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7ba90-8a30-4df0-8214-b87e0e31942f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","timestamp":"2019. november. 16. 13:45","title":"Bajban van a Vatikán egy szexuális visszaéléseket leleplező olasz műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","shortLead":"A napokban közölte a Magyar Bankszövetség: azt szeretné, ha a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalnák.","id":"20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f77586-7853-416a-a2ca-6a30b2e6c557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_nyugdij_nyugdijas_postas_bankszamla_atm","timestamp":"2019. november. 14. 14:40","title":"Bajban lesznek a vidéki nyugdíjasok, ha nem a postás hozza a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3032f528-be0b-4b12-9825-dc8a685bac38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót korábban már egyszer elfogták, majd elengedték.","shortLead":"A támadót korábban már egyszer elfogták, majd elengedték.","id":"20191115_Romaban_egy_bolgar_no_a_vonatsinekre_lokott_egy_peruit_korabban_pedig_megkeselt_egy_amerikait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3032f528-be0b-4b12-9825-dc8a685bac38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917695d7-23cb-4ae9-863c-b36c11627283","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Romaban_egy_bolgar_no_a_vonatsinekre_lokott_egy_peruit_korabban_pedig_megkeselt_egy_amerikait","timestamp":"2019. november. 15. 20:47","title":"Rómában egy bolgár nő a vonatsínekre lökött egy peruit, korábban pedig megkéselt egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]