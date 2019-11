Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikai harcokkal magyarázzák a csúszást.","shortLead":"A politikai harcokkal magyarázzák a csúszást.","id":"20191120_nepszava_europai_neppart_fidesz_tagsag_epp_kongresszus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac96-86bb-4f75-9583-ccaf6a7c51d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_nepszava_europai_neppart_fidesz_tagsag_epp_kongresszus","timestamp":"2019. november. 20. 16:23","title":"Népszava: Jövő év elején dönt az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.","shortLead":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett...","id":"20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7b522-fc28-4fa1-9fee-c992a644fc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","timestamp":"2019. november. 20. 16:03","title":"Feltűnt, majd eltűnt a Samsung új összehajtható telefonjának támogatói oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","shortLead":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","id":"20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290846-1f14-4cdf-ab40-e896936fb4d9","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","timestamp":"2019. november. 21. 16:35","title":"Újszülöttet találtak a kecskeméti kórház inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál meggyőzni. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. ","shortLead":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál...","id":"201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b683ad6c-7128-45bb-970c-6a84a726a357","keywords":null,"link":"/360/201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","timestamp":"2019. november. 21. 15:00","title":"Migránsokkal riogatta a kínai szavazókat a Fidesz és működött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","shortLead":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","id":"20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b68950-3001-44a3-b84d-50855de53372","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","timestamp":"2019. november. 21. 10:30","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, mert megütött egy utcán vizelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","shortLead":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","id":"20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec382b8-51d0-4cb6-b219-29a37ee5c685","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","timestamp":"2019. november. 20. 17:08","title":"Katasztrófavédelem: csak büdös van a visontai erőmű körül, de nem veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","shortLead":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","id":"20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4107400a-6ddc-4afc-9aec-4906334b613e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","timestamp":"2019. november. 20. 11:54","title":"Még több emeletes vonatot vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]