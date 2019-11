Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere még november 4-én, Recep Tayyip Erdoğan török elnök látogatása előtt fordult írásbeli kérdéssel Pintér Sándorhoz a kerületben helyet kapó török alapítványi iskola, a Maarif Általános Iskola és Gimnázium működésével kapcsolatban.

Baranyi a Facebookon tette közzé a belügyminiszter november 18-ai keltezésű válaszát, amelynek a József Attila-lakótelepen nyíló iskoláról szóló része mindössze ennyi volt:

"Amennyiben felmerül nemzetbiztonsági kockázat, úgy a szolgálatok a megelőzés, az elhárítás és a megakadályozás érdekében szükséges intézkedéseket megteszik."

Ahogy arról októberben a hvg.hu is beszámolt, a 24.hu értesülései szerint radikális iszlám tanokat is hirdettek a török alapítvány más iskoláiban. Az egyik albániai intézményben egy tanárt le is tartóztattak a szélsőséges nézetei miatt. A portál szerint a diákoknak az Iszlám Állam videóit kellett nézniük, melyeken a keresztények üldözését mutatták be követendő példaként.