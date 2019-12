Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy egy váci zebrán egy láthatóan nagy sebességgel haladó kisbusz elgázol egy nőt.

","shortLead":"Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy egy váci zebrán egy láthatóan nagy sebességgel haladó kisbusz elgázol egy nőt. \r

Drámai videón, ahogy kisbusz gázol a zebrán A másik oldalon azonban ott a presztízsértékű siker lehetősége. Nem határ a csillagos ég - Orbánék a szokásosnál is nagyobbat álmodtak
Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott
Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda
A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott.
Hamilton magabiztos győzelemmel zárta az F1-es szezont
A torna győztese kijut a tokiói olimpiára.
Fölényes győzelemmel kezdett a női kézilabda válogatott a vb-n
A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. A tüntetőknek a rendőrkordonon is sikerült átjutniuk.
A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. Több száz klímaaktivista betört több szénbánya területére Kelet-Németországban
Karácsony Gergely főpolgármester megkereste a CEU rektorát és az MTA elnökét is, hogy mentsék, ami menthető.
Karácsony: "Partnerséget építünk a kormánnyal háborúban állókkal"
Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj.
Több ezer traktor vonult Berlin és Párizs utcáira a zöldintézkedések miatt