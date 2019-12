Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland Circular Hotspot közötti együttműködésről szóló megállapodást. A cél az új, a hulladék mennyiségét minimálisra csökkentő gazdasági modell elterjesztése.","shortLead":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland...","id":"20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2febc-589f-41f9-8673-52210ab641d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","timestamp":"2019. november. 30. 11:19","title":"Együttműködéssel a körforgásos gazdaság megteremtéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában, a képviselő hároméves kisfiának halálát okozva - mondta el egy rendőrségi forrás, miközben a hivatalos források még nem árultak részleteket a támadásról.","shortLead":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában...","id":"20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ff277-6959-4b42-a594-2dcf5f0792c2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","timestamp":"2019. december. 02. 05:02","title":"Rálőttek egy ukrán képviselőre, a támadásban a kisfia meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor, az Északi-középhegységben és a Bakonyban hózápor is lehet. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 9 fok között alakul.","shortLead":"Ma felhőátvonulások lesznek többnyire kevés, északkeleten több felhővel, többórás napsütéssel. Néhol futó zápor...","id":"20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c1acf1-f93b-45ee-a5bc-32181a507326","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Szaraz_hetvege_utan_vizes_hetkezdet","timestamp":"2019. november. 30. 09:03","title":"Száraz hétvége után vizes hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). ","shortLead":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs...","id":"20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84909316-cdb4-4548-a5f8-813c4320090a","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","timestamp":"2019. november. 30. 10:08","title":"A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén, de máris kiírták a pályázatot a jövő évire. Egy ország várja az eredményt.","shortLead":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén...","id":"20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0eedc-c4e4-4516-9e62-7b746bc981fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","timestamp":"2019. december. 01. 08:37","title":"Újra indul nagy betlehem-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded9a55-3720-4158-b3ec-536e21d86fc9","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]