[{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","shortLead":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","id":"20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86346655-a037-4422-8803-fe09052a9aac","keywords":null,"link":"/elet/20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. december. 03. 13:53","title":"Orbán Viktor is megkóstolta az Erős Pistá-s szaloncukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","shortLead":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","id":"20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda4f0a-6eb5-4350-879a-969311806331","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","timestamp":"2019. december. 04. 11:03","title":"695 990 forintért piacra dobja a Samsung Magyarországon a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha rendszeresen pihennénk. Ez nincs így – Gyurkó Szilvia gyerekjogász, a Hintalovon Alapítvány alapítója elmondja, mitől óriási hiba a gyerekeket is berendelni a két decemberi munkaszombaton az iskolába.","shortLead":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha...","id":"20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dd7ab8-c6f9-4fb9-a122-82f0ce44e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","timestamp":"2019. december. 04. 10:29","title":"Nonszensz, hogy a gyerekeket is munkaszombatra kényszeríti a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Átrium kénytelen piaci alapon bérbe adni a házat, így játszhatják náluk Kero rendezését. ","shortLead":"Az Átrium kénytelen piaci alapon bérbe adni a házat, így játszhatják náluk Kero rendezését. ","id":"20191203_Atriumban_rendez_Kerenyi_Miklos_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d7fdea-5ef3-4677-ac02-7da78e7190bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Atriumban_rendez_Kerenyi_Miklos_Gabor","timestamp":"2019. december. 03. 16:11","title":"Kerényi Miklós Gábor tényleg az Átriumban rendez, de nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]